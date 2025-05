Campionati Regionali di Quarta Categoria: trionfo di Bracalente e Michetti al CT Maggioni

Campionati Regionali di Quarta Categoria: grande spettacolo al CT Maggioni, con nove giorni di sfide avvincenti a San Benedetto del Tronto ed oltre 30 atleti in campo.

Si sono conclusi con grande successo i Campionati Regionali di Quarta Categoria delle Marche, ospitati dal prestigioso Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto. Nove giornate intense che hanno visto protagonisti oltre trenta tennisti provenienti da tutto il territorio regionale, tutti pronti a darsi battaglia per conquistare l’ambito titolo marchigiano.

Edoardo Bracalente del TC Porto Potenza Picena non tradisce le attese e si prende il titolo regionale battendo in finale Iacopo Covani del Circolo Tennis Piceno con un secco 7-5, 6-4. Match tiratissimo nel primo set, con i due che si sono studiati a lungo prima che il sambenedettese piazzasse il break decisivo nell’undicesimo game. Nel secondo parziale Covani ha provato a rientrare, ma Bracalente ha tenuto duro portandosi a casa il titolo regionale proprio nella sua città.

La grottamarese Alessandra Michetti del CT F. Beretti conquista invece il titolo femminile al termine di una finale thrilling contro Iris Maria Muzi dell’MTA di Jesi. Michetti si è imposta 7-5, 6-0 dopo una gara dominata nella seconda parte. Primo set tiratissimo con Michetti che ha piazzato il break decisivo nel dodicesimo game. Nel secondo parziale non c’è stata però storia: la neo campionessa ha dominato in lungo e in largo, non concedendo nemmeno un game alla malcapitata Muzi.

Il livello tecnico mostrato dai partecipanti ha confermato la crescita del movimento tennistico marchigiano nella categoria dilettantistica. Gli incontri si sono svolti in un’atmosfera di grande fair play.