Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Tennis
  3. Challenger di biella. Tiffon battuto, Napolitano torna a sorridere. Tagger avanza a Budapest, eliminata Pigato

Challenger di biella. Tiffon battuto, Napolitano torna a sorridere. Tagger avanza a Budapest, eliminata Pigato

Prima semifinale stagionale per Stefano Napolitano nel challenger “casalingo“ di Biella. Il trentenne tennista che si allena a Novate Milanese,...

di ANDREA FACCHINETTI
13 settembre 2025
Lo sport del tennis - foto di archivio

Lo sport del tennis - foto di archivio

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Prima semifinale stagionale per Stefano Napolitano

nel challenger “casalingo“ di Biella. Il trentenne tennista che

si allena a Novate Milanese, originario proprio della città che ospita la manifestazione della categoria ATP50, oltretutto

nel torneo diretto da papà Cosimo, ha sconfitto per 6/1, 6/2

lo spagnolo Pol Martin Tiffon e torna finalmente a sorridere

in un’annata cominciata solamente nel mese di marzo a causa dell’ennesimo infortunio (stavolta alla schiena) che lo ha tenuto fermo molti mesi, e proseguita con una lunga serie

di sconfitte, tanto da farlo precipitare oltre la 850sima posizione nel ranking mondiale. Oggi avrà l’occasione

di avanzare ulteriormente contro il genovese Luca Cadenasso, mentre nella parte bassa del tabellone si affronteranno

lo svizzero Kilian Feldbausch e il croato Lika Mikrut. È andata invece a Lilli Tagger la curiosa sfida contro Lisa Pigato

nei quarti di finale dell’ITF femminile di Bucarest (50mila dollari di montepremi). La 17enne austriaca, allieva di Francesca Schiavone a Varese sui campi dello “Schiavone Team Lab“, ha piegato la resistenza della bergamasca per 6/2, 6/4 in 1h44’ e continua la sua marcia di avvicinamento

alla top-300 della classifica Wta.Silvio De Sanctis

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su