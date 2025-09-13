Challenger di biella. Tiffon battuto, Napolitano torna a sorridere. Tagger avanza a Budapest, eliminata Pigato
Prima semifinale stagionale per Stefano Napolitano nel challenger “casalingo“ di Biella. Il trentenne tennista che si allena a Novate Milanese,...
Prima semifinale stagionale per Stefano Napolitano
nel challenger “casalingo“ di Biella. Il trentenne tennista che
si allena a Novate Milanese, originario proprio della città che ospita la manifestazione della categoria ATP50, oltretutto
nel torneo diretto da papà Cosimo, ha sconfitto per 6/1, 6/2
lo spagnolo Pol Martin Tiffon e torna finalmente a sorridere
in un’annata cominciata solamente nel mese di marzo a causa dell’ennesimo infortunio (stavolta alla schiena) che lo ha tenuto fermo molti mesi, e proseguita con una lunga serie
di sconfitte, tanto da farlo precipitare oltre la 850sima posizione nel ranking mondiale. Oggi avrà l’occasione
di avanzare ulteriormente contro il genovese Luca Cadenasso, mentre nella parte bassa del tabellone si affronteranno
lo svizzero Kilian Feldbausch e il croato Lika Mikrut. È andata invece a Lilli Tagger la curiosa sfida contro Lisa Pigato
nei quarti di finale dell’ITF femminile di Bucarest (50mila dollari di montepremi). La 17enne austriaca, allieva di Francesca Schiavone a Varese sui campi dello “Schiavone Team Lab“, ha piegato la resistenza della bergamasca per 6/2, 6/4 in 1h44’ e continua la sua marcia di avvicinamento
alla top-300 della classifica Wta.Silvio De Sanctis
Continua a leggere tutte le notizie di sport su