Chi è Aryna Sabalenka, la tigre del tennis: dal fidanzato alle tragedie private. “Papà mi protegge da lassù: è la mia forza”

La tigre è tornata. Mai doma. "Ho imparato delle lezioni molto dure all'inizio della stagione. Ho perso due finali Slam e vincere qui difendendo il titolo significa tanto per me”. Vittoria in due set a Flushing Meadows contro Anisimova: punteggio 6-3 7-6. “Dopo l'Australian Open ho pensato che la cosa giusta da fare fosse dimenticare e andare avanti. Ma poi è successa la stessa cosa al Roland Garros. Dovevo riflettere su quelle finali per imparare qualcosa, non volevo che accadesse ancora e ancora". Parla la regina di Minsk. Riecco Aryna Sabalenka. Secondo titolo consecutivo sul cemento di New York e quarto in carriera in uno Slam. Ma per riprendersi la corona degli Us Open ha fatto un giro largo, morbido, rilassante. È passata dalla Grecia, un rito battesimale estivo nelle acque delle Cicladi. “Sono stata a Mykonos, passavo le mie giornate a leggere un libro sull’aspetto mentale, tratto da una storia vera, e a guardare il paesaggio: penso che questa parentesi mi sia stata di grande aiuto, ho imparato la lezione. L’obiettivo primario è quello di restare sempre concentrata su me stessa, puntando sui fattori che possono farmi vincere le partite”.

Aryna Sabalenka, 27 anni, vincitrice agli Us Open

Aryna Sabalenka, all'anagrafe Aryna SjarheeÅ­na Sabalenka, bielorussa, classe 1998 (27 anni festeggiati il 5 maggio), tennista grintosa, aggressiva sul campo, un martello dal fondo, ricercatrice ossessiva del punto vincente, si è messa sulla scia di Serena Williams. Ha domato la sorpresa del torneo, l’americana Amanda Anisimova (n.9 Wta), e conquistato il quarto titolo Slam della carriera, dopo due Australian Open (2023, 2024) e lo Us Open 2024. La 27enne di Minsk è la prima giocatrice dai tempi di Serena Williams (2012, 2013, 2014) a vincere due volte di fila a Flushing Meadows, vera terra di conquista per Sabalenka, che ha raggiunto almeno le semifinali in cinque edizioni consecutive.

Sabalenka è stata iniziata al tennis a 6 anni dal papà Sergey, ex giocatore di hockey. Fu colpo di fulmine tra la piccola Aryna e la racchetta. L'esordio tra i professionisti è del 2016, torneo di Rabat. Poi un percorso tra alti e bassi, fino alla consacrazione. Quattro successi in tornei Slam: oltre ai due Open degli Stati Uniti, ha vinto due volte a Melbourne negli Australian Open (2023 e 2024). Numero 1 del ranking mondiale, da lunedì toccherà quota 11.225 punti con oltre 3000 lunghezze di margine sulla polacca Iga Swiatek (7933) e sull'americana Coco Gauff (7874).

“Aggressiva”, si diceva. Combattiva. Ruggente. Aryna Sabalenka s’è tatuata a 18 anni sull’avambraccio sinistro il volto di una tigre (secondo l'oroscopo cinese, è nata proprio nell’anno della tigre). Altezza: 182 centimetri. Peso: circa 80 kg di muscoli. Non è un robot, si concede qualche sgarro (e lo documenta spesso sui social). La sua passione sono i pancake. Idoli? Serena Williams e Marija Šarapova.

I drammi di Koltsov e del papò Sergey

Ha vissuto una devastante tragedia privata solo un anno fa. Nella primavera 2024 ha dovuto dire addio a Konstantin Koltsov, morto — secondo le indagini — buttandosi dal balcone di un resort a Miami, dove fino a qualche ora prima era assieme a lei. Per tutti era il fidanzato, ma lei aveva svelato: “Ho il cuore spezzato. Ma non stavamo più insieme, chiedo rispetto”. Koltsov, giocatore di hockey su ghiaccio, 144 partite di NHL per i Pittsburgh Penguins, aveva raggiunto Aryna in Florida per l’inizio del quarto Master 1000 della stagione WTA. Nel 2019 Sabalenka aveva già subito un’altra lacerazione. Il padre Sergey era morto giovanissimo, a 43 anni, di meningite: “È difficile perdere una persona cara, ma bisogna trovare la motivazione per andare avanti nella vita”. Sergey era la persona più importante per Aryna, quella che l’aveva avvicinata al tennis da bambina.

Il fidanzato imprenditore (e il socio Djokovic)

L’attuale fidanzato di Sabalenka è Georgios Frangulis, nato a San Paolo del Brasile il 9 settembre 1988, imprenditore ed ex pilota di origini greche, fondatore e Ceo dell’azienda di superfood Oakberry e investitore anche nel mondo del calcio (ha comprato quote del Le Mans, club della seconda divisione francese). Tra i soci di Frangulis c’è il Djoker, Novak Djokovic: “È sempre stato un mio idolo, molto prima che diventassimo amici. L’ho sempre ammirato per i suoi successi. Adoro stare con Novak e imparare da lui e penso che sia positivo anche per lui. Ha passato la vita sui campi da tennis – ha raccontato Frangulis – quindi esplorare nuovi ambiti è entusiasmante per lui. È un ottimo ascoltatore, molto curioso di affari e di politica. Ogni conversazione con lui è sempre coinvolgente e divertente”.

Il rapporto con la psicologa e i primi passi da sola

Ma al centro della scena c’è Sabalenka. Regina di New York. “È molto importante – ha detto nella conferenza stampa post Us Open – sentirsi bene mentalmente. Sono stata seguita da una psicologa per circa cinque anni: mi ha aiutato molto a capire che tutto è possibile finché ci si impegna e si prova a dedicare il tempo e la propria vita alla ricerca della realizzazione di un sogno. A volte, però, mi sono resa conto che stavo facendo troppo affidamento su una figura come lei, senza assumermi davvero la responsabilità delle mie azioni: ho deciso, quindi, di provare a muovermi da sola, anche se un giorno magari tornerò ad avere il bisogno di parlare con qualcuno. Questo è stato un enorme passo in avanti per me”.

Dalle sofferenze al trionfo

Secondo trionfo consecutivo agli Us Open, che sapore ha? “Un sapore diverso dagli altri, sento come se avessi dovuto superare molte difficoltà per ottenerlo. Per come ho lavorato in stagione, meritavo di chiudere l’anno con una vittoria in uno Slam. Sono riuscita ad avere il controllo delle mie emozioni e sono orgogliosa di me stessa”. La tennista bielorussa ha dedicato il successo a Flushing Meadows al papà Sergey scomparso nel 2019: “Io e i miei familiari abbiamo passato tanti momenti difficili. Sono stata molto depressa quando mio padre è venuto a mancare: quanto accaduto, però, mi ha dato sicuramente qualche motivazione in più per vincere i tornei importanti e portare il nostro cognome nella storia. Mi sta proteggendo da lassù, è diventata la mia forza”.