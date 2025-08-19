Cincinnati, Jasmine Paolini lotta ma cede in due set a Iga Swiatek

Cincinnati, 19 agosto 2025 – Poteva essere una grande festa per il tennis italiano, invece si è tramutata in una doppia sconfitta. Al ritiro di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz dopo cinque game a causa di un malessere, si è aggiunta la battuta di arresto di Jasmine Paolini nella finale del torneo femminile contro Iga Swiatek. La polacca ha confermato la sua forza e i pronostici, che la vedevano favorita visti i precedenti, e trionfato in due set per 7-5 6-4 contro una coriacea Paolini, che forse ha lasciato sul piatto una buona occasione soprattutto nel primo set. Resta, però, un grande torneo quello disputato dagli italiani su tutti i tabelloni di Cincinnati, compresi quelli di doppio con Musetti e Sonego fermati in finale da Ram e Mektic e quello di Errani-Paolini che si sono spinte fino alla semifinale. Insomma, non ci sono stati trofei in bacheca ma la fiducia verso lo Us Open è tanta.

Jasmine, peccato per il primo set

Un unico rammarico per Paolini: il primo set. Nonostante un avvio difficile e lottato già al primo game, l’azzurra era comunque riuscita a prendersi un vantaggio con il break al secondo game, poi confermato al terzo per il 3-0 che lasciava bene sperare. Non con Swiatek, che è tornata ad altissimi livelli ed è stata capace non solo di recuperare ma di prendersi pure un break di vantaggio passando da 0-3 a 5-3 con un parziale di 12 punti a 3. Una scintilla di speranza per Paolini è arrivata al decimo game, dove Swiatek ha aperto la porta restituendo il break di vantaggio per il cinque pari, ma è durata poco. La polacca, infatti, non ha esitato e chiuso comunque il primo parziale 7-5 dopo quasi un’ora di gioco, riprendendosi subito il break e non lasciando scampo a Jasmine nell'ultimo game, chiuso a zero. Nel secondo set, Swiatek ha subito messo le cose in chiaro andando avanti di un break, rintuzzata da Paolini, ma sul due pari è arrivata una nuova accelerazione della polacca che ha strappato nuovamente il servizio a Jasmine per salire 3-2 e palla in mano. Non ha mollato, l’azzurra, capace ancora una volta di rientrare in partita, ma il break decisivo è arrivato per il 4-3 e servizio che stavolta non ha più visto colpi di scena nonostante due palle break annullate al game successivo: è stata l'ultima occasione. La polacca ha dunque chiuso il match per 7-5 6-4 dopo quasi due ore di partita e conquistato l’ultimo torneo importante prima dello slam nella grande mela. Bel segnale della polacca che si candida tra le favorite agli Us Open, ma anche Paolini ha dimostrato di esserci e di potersela giocare fino in fondo. Ora tutti a New York.