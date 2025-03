Club Ancona, esordio in B1: "L’obiettivo sono i playoff"

Dopo quattro promozioni consecutive, il Tennis Club Ancona si prepara ad affrontare il prestigioso campionato di Serie B1. Un’avventura entusiasmante che vedrà i dorici confrontarsi con alcune delle realtà più importanti del panorama tennistico nazionale. Il Carlino ha incontrato il presidente Paolo Mazzarini per scoprire obiettivi, strategie e progetti futuri del club.

Presidente Mazzarini, dopo quattro promozioni negli ultimi quattro anni, quali sono le sue aspettative per questa nuova avventura in serie B1?

"Affrontiamo questa avventura da novizi, però credo che la squadra abbia le potenzialità per fare un bel campionato e l’obiettivo sono i play-off, non i play-out. Abbiamo un gruppo di giocatori importanti. Primucci, che è la nostra punta di diamante, ha da poco raggiunto la classifica 2.1. L’obiettivo minimo è quello dei play-off e poi chissà, vedremo quello che succede".

Avete in programma di rinforzare la squadra con nuovi innesti per affrontare al meglio il campionato o preferite puntare sul gruppo che ha conquistato questa promozione?

"Abbiamo i due ragazzi del vivaio, Michele Mecarelli e Matteo Sabatini, che si allenano da un anno presso un’altra scuola, per cercare di fare un salto ancora più importante, come auguriamo loro. Però sono rimasti legati ai colori del nostro club e quindi daranno tutto loro stessi per fare bella figura in questo campionato. Abbiamo anche l’innesto di nuovi ragazzi, sempre provenienti dal vivaio, come Edoardo Principi, un diciottenne con classifica 2.4. Abbiamo rinforzato la squadra con uno straniero, anzi con più di uno straniero, ma ne potrà giocare solo uno per volta, sono ragazzi che schiereremo ad ogni incontro, con classifica ATP tra i 600 e i 650 al mondo. Per completare la rosa c’è anche Federico Mazzarini, può essere un ottimo rincalzo anche per i doppi. Abbiamo infine inserito un giovanissimo, Filippo Riccobelli".

Che impatto pensa possa avere avuto questo risultato sul movimento tennistico locale?

"C’è grande attesa per questo campionato e stiamo anche preparando il circolo in modo da poter ospitare le gare in casa nel miglior modo possibile. Il calendario è impegnativo perché le trasferte da affrontare saranno a Bolzano, a Sassari, a Galatina, in provincia di Lecce, quindi molto lunghe. Il club è cambiato molto negli ultimi anni, grazie a numerosi investimenti".

Cosa manca ancora?

"Manca ancora tanto, alcuni lavori che comunque stiamo facendo. Abbbiamo sette campi, per l’anno prossimo contiamo siano tutti coperti".

Andrea Pongetti