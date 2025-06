Gauff regina del Roland Garros, Sabalenka in lacrime: “La mia peggior finale”

Parigi, 7 giugno 2025 – Il Roland Garros è di Coco Gauff: la 21enne statunitense, numero 2 del ranking Wta, ha battuto nella finale femminile Aryna Sabalenka, 27 anni, numero 1 al mondo. Dopo un primo set vinto dalla bielorussa per 7-5, la georgiana prende il largo, incassando il secondo set 6-2 e il terzo per 6-4. “La peggiore finale della mia carriera”, ha commentato in lacrime Sabalenka che ha sofferto più dell’avversaria il vento sul Philippe Chatrier, mal gestendo i momenti di nervosismo.

"Ringrazio il mio team per essere al mio fianco e continuare a spingermi – sono state le prime parole a caldo di Gauff a fine partita – Poi ringrazio i miei genitori, per tutto quello che fanno per me, e i miei fratelli a casa, che mi ispirano più di quanto pensano. Grazie anche al pubblico, mi avete sostenuta dall'inizio alla fine, e non so cosa io abbia fatto per meritarmelo”.

La 21enne ricorda la finale persa nel 2022 contro Swiatek: “Non credevo di potercela fare. Stavo attraversando un periodo difficile tre anni fa. Ora sono semplicemente felice di essere qui".

Adesso i riflettori sono per l’attesissima finale maschile con Jannik Sinner che sfida Carlos Alcaraz domani alle 15. Un rematch dell’ultimo atto degli Internazionali, vinto dallo spagnolo che a Parigi è campione in carica. Sinner, che arriva dal successo contro Djokovic in tre set, ammette che sarà una partita “difficilissima”.

Prima del duello tra il murciano e l’altoatesino, spazio alla finale del doppio femminile (alle 11). Protagoniste altre due azzurre, Jasmine Paolini e Sara Errani che puntano a ribaltare il risultato dello scorso anno, quando persero proprio da Coco Gauff e Kateřina Siniaková. Stavolta affrontano Aleksandra Krunićc e Anna Danilina, forti di una medaglia d’oro olimpica al collo e del titolo agli Internazionali 2025.