Colpo Bellucci a Rotterdam, elimina Medvedev in tre set

Rotterdam, 5 febbraio – Importante vittoria di Mattia Bellucci al torneo Atp 500 di Rotterdam. Il

23enne tennista lombardo, n.92 Atp, si è imposto al secondo turno – ottavi di finale – sul russo Daniil Medvedev, settimo nel ranking mondiale e seconda forza del seeding, con il punteggio

di 6-3 6-7(6) 6-3. Prosegue così il cammino nell’importante torneo olandese indoor per Mattia, che a fine gennaio era arrivato agli ottavi a Montpellier (Atp 250) venendo sconfitto dall’americano Kovacevic. L’atleta di Busto Arsizio si candida a sorpresa in questo 2025, dopo aver ottenuto nella stagione passata risultati interessanti. All’Us Open aveva battuto Stanislas Wawrinka, ad Atlanta (Atp 250) era arrivato ai quarti e si era arreso a Rinderknech. A Wimbledon, al primo turno, aveva portato al quinto set Ben Shelton. L’onda azzurra della racchetta è sempre altissima, da Sinner in giù. Ora Mattia incontrerà il vincente di Tsitsipas-Griekspoor. Chi appare piuttosto in crisi è Daniil Medvedev, l’ex numero uno al mondo fresco di divorzio dal tecnico Gilles Simon. Già all’Open d’Australia il russo era stato sotto le aspettative, uscendo al secondo turno contro Tien. E non sono mancati segni di nervosismo negli ultimi tempi. Nel primo turno contro Wawrinka aveva apostrofato il giudice di sedia con espressioni molto dure. E a Melbourne aveva rotto la telecamera installata sulla rete. Il numero 7 al mondo deve rimettere a punto spirito e tecnica.