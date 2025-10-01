Come Sinner può tornare numero 1 del mondo: gli scenari

Roma, 1 ottobre 2025 – Jannik Sinner ha trionfato ancora una volta a Pechino, dopo il successo di due anni fa, e così ha rilanciato con forza la corsa al primo posto del ranking mondiale. Con il secondo successo in carriera nel torneo cinese, l’azzurro consolida la sua seconda posizione nella classifica ATP con 10.950 punti, riducendo ulteriormente il distacco da Carlos Alcaraz, attualmente leader con 11.540. Il forfait annunciato dello spagnolo al Masters 1000 di Shanghai — dove aveva raccolto appena 180 punti nel 2024 — apre nuovi scenari. Sinner, campione in carica, dovrà difendere l’intero bottino (1000 punti) e non potrà guadagnarne altri, ma Alcaraz, saltando il torneo cinese, scenderà a quota 11.340. Il vero snodo sarà però il Masters 1000 di Parigi-Bercy (27 ottobre - 2 novembre), dove entrambi si giocheranno punti pesanti in vista del gran finale di stagione. A complicare i piani dell’azzurro ci sono i 1.500 punti delle ATP Finals 2024, che Sinner aveva conquistato vincendo il torneo da imbattuto: quei punti verranno automaticamente scalati dal ranking prima dell'inizio dell’edizione 2025. Alcaraz, invece, dovrà difenderne solo 200. Di conseguenza, anche se Sinner dovesse brillare a Parigi, non potrà comunque presentarsi a Torino da numero 1 del mondo. E se Alcaraz dovesse vincere il torneo di Bercy, per Sinner resterebbe una sola strada per tentare il sorpasso entro fine anno: conquistare i titoli di Shanghai e Vienna, e raggiungere almeno la finale a Parigi. In quel caso, tutto si deciderebbe alle Finals, dove a Alcaraz basterebbe una vittoria nella fase a gironi per blindare il trono ATP. Una cosa è certa: la corsa al numero 1 non è ancora chiusa.