Come sta Sinner dopo i problemi in semifinale. Il brivido del medical time-out e il fastidio agli addominali

New York, 6 settembre 2025 - Jannik Sinner si appresta a disputare la seconda finale consecutiva agli Us Open, conquistata grazie al successo in quattro set ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime. Una vittoria non facilissima per l'altoatesino, anche alla luce del piccolo problema fisico accusato durante il secondo parziale, quando è stato necessario l'intervento del fisioterapista. Jannik Sinner infatti lamentava un dolore nella zona addominale e ha chiesto lumi in campo all’addetto ai lavori. Quest’ultimo ha iniziato a valutare la situazione in panchina: prima ha sollevato il braccio destro del nativo di San Candido e poi lo ha tastato per capire cosa stava succedendo. Dopodiché, i due sono rientrati negli spogliatoi per un medical time-out (della durata di tre minuti, come da regolamento), dopo il quale si è visto un Sinner decisamente più in forma e che non ha più avuto dolori.

Le dichiarazioni

In conferenza stampa, dopo il match che gli ha regalato il pass per l'atto conclusivo del torneo sul cemento americano, il numero uno del mondo ha così spiegato ciò che gli è accaduto: "Ho sentito un fastidio agli addominali dopo una battuta mentre stavo servendo nel secondo set ed ero sul 4-3. Dopo il trattamento mi sono sentito molto meglio e a un certo punto non ho sentito più niente. Ho ripreso a servire normalmente ed è andato tutto bene. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, ma ho preferito fermarmi un attimo perché era in un punto diverso da solito. Comunque va tutto bene".

Sulla stessa falsariga il commento di Simone Vagnozzi, coach del numero uno del mondo. “Ha avuto solo un po’ di fastidio agli addominali a un certo punto, ma trattandolo col fisioterapista è andato via, quindi penso non sia niente di grave. Quando è rientrato dal trattamento, nei primi game non sapeva bene come stava e non forzava molto. Poi ha iniziato a forzare e il servizio migliorava, quindi credo sia abbastanza tranquillo per domenica“.

Insomma, dichiarazioni rassicuranti a parte, da capire come sarà passata la nottata. Per recuperare, in ogni caso, c’è ancora tempo.