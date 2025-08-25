Como Lake Challenger. A Fonio e Compagnucci i due derby italiani

È scattato con gli incontri del primo turno delle qualificazioni il “Como Lake Challenger“, il torneo Atp100 che si gioca sulla terra battuta del Tennis Club Villa Olmo. Nove gli italiani, con il successo di Giovanni Fonio su Rocco Piatti (figlio di Riccardo, originario proprio della città lariana, ma che difende i colori del Principato di Monaco) per 6/3, 6/4, mentre Tommaso Compagnucci si è imposto su Pierluigi Basile per 6/2, 7/5. Avanza anche Gabriele Pennaforti sul ceco Jiri Barnat per 6/0, 7/6. Niente da fare invece per il padrone di casa Carlo Alberto Fossati, superato dal tedesco Henri Squire per 6/0, 6/3. Oggi si gioca il secondo turno che promuoverà sei tennisti al tabellone principale. Il favorito norvegese Nikolai Budkov Kjaer affronterà all’esordio il tedesco Carl Stebe. Cosi gli italiani: Bondioli-qualificato, Arnaboldi-Guillen Meza (Col, n. 7), Cecchinato-Mikrut (Cro), Caniato-Rodriguez Taverna (Arg, n.6), Travaglia-qualificato, Berrettini-Ambrogi (Arg) e Carboni-Skatov (Kaz, n.3). S.D.S.