Como Lake Challenger. Jacopo Berrettini ferma Carboni e avanza ai quarti. Ora sfida con Torres

Jacopo Berrettini è il primo italiano a qualificarsi per i quarti di finale del "Como Lake Challenger", il torneo Atp100 che si gioca sulla terra battuta del Tennis Club Villa Olmo. Il ventiseienne romano, fratello di Matteo attualmente fermo ai box per infortunio, si e’ imposto su Lorenzo Carboni per 6/4, 6/4, ponendo fine alla striscia di sette vittorie consecutive del sardo, reduce dal successo nell’ITF di Lesa della scorsa settimana.

Berrettini, che nel 2025 si è imposto in due tornei ITF a Cervia e Cordoba ed è giunto in semifinale nel challenger di Troyes, è stato in difficoltà in entrambi i set, quando si è trovato sotto 0-3, ma ha sempre rimontato portando a compimento il match. Adesso proseguià la caccia all’ingresso per la prima volta in carriera nella top-300 contro Juan Torres. L’argentino, ad un passo dalla sconfitta contro Stefano Travaglia quando si è trovato sotto 1/6, 4/5 con due matchpoint da affrontare, ha approfittato proprio in quel momento dell’irrigidimento dell’ascolano per un problema fisico, tale da costringerlo al ritiro quando il sudamericano aveva rovesciato l’esito della sfida sul 7/5, 3/0. Nella parte bassa del tabellone avanzano al terzo turno anche il secondo favorito Monteiro (6/3, 6/4 allo slovacco Martin) e Ajdukovic (7/6, 6/3 a Prihodko).

Silvio De Sanctis