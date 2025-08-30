Como, si entra nel vivo. Brancaccio e Berrettini ok

Raul Brancaccio raggiunge Jacopo Berrettini nei quarti di finale del “Como Lake Challenger“, l’Atp100 che si sta disputando sulla terra battuta del Tennis Club Villa Olmo. Dopo la cancellazione dell’intero programma di giovedì causa pioggia, il 28enne napoletano ha approfittato al meglio del break concesso dal meteo battendo al secondo turno il colombiano Alvaro Guillen Meza con un convincente 6/2, 6/3, che gli vale la sfida odierna contro la testa di serie numero 1 del tabellone, Nikolai Budkov Kjaer. Il diciottenne norvegese ha faticato più del previsto per piegare la resistenza del novarese Giovanni Fonio, sconfitto 6/4, 7/6 dopo avere recuperato da 3/5 nel secondo set e salvato due set point nel tie break.

Niente da fare invece per il ferrarese Carlo Alberto Caniato, a cui non è bastato assicurarsi il primo set con Luka Mikrut, che nei restanti parziali ha ribaltato la situazione (6/3, 6/2). Il croato incrocerà il tedesco Henri Squire (6/3, 6/4 sul peruviano Gonzalo Bueno), mentre nella zona bassa del tabellone erano già definiti Berrettini-Torres e Monteiro-Adjukovic. Il programma odierno prevede un doppio turno con quarti e semifinali nella stessa giornata.

Intanto continua la corsa di Tyra Caterina Grant nell’ITF femminile polacco di Byton (50mila dollari di montepremi). La diciassettenne vigevanese si è qualificata per le semifinali. Fuori invece la bergamasca Pigato a Trieste. Silvio De Sanctis