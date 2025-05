Conclusione dell'Osimo Winter Tennis e Padel 2025: un sabato di sport ad Ancona

Un sabato tra tennis e padel per la giornata conclusiva della 16esima edizione dell’Osimo Winter Tennis e Padel 2025, uno degli appuntamenti sportivi più longevi e partecipati della provincia di Ancona organizzato dallo Sporting e Marketing con affiliazione alla Aics. Un evento che nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi e crescere, attirando sempre più appassionati, squadre e personalità di rilievo del mondo dello sport. La principale novità di quest’anno l’introduzione della disciplina del padel, sempre più apprezzata.

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di 170 atleti, tra tennisti e padelisti, uomini e donne, provenienti dall’Anconetano e non solo. Le competizioni si sono articolate in dieci categorie di gioco. Per il tennis: Superesperti, Esperti, Potenziali, Singolare femminile, 4 Racchette maschile, 4 Racchette misto, 4 Racchette femminile. Per il padel, maschile, misto e femminile. Il torneo è iniziato a metà novembre offrendo sei mesi di sfide, partite e momenti di condivisione, per un totale di oltre 500 incontri disputati.

Sabato 24 maggio la giornata finale, piena e intensa, tra il Tennis Club Numana dove si giocheranno dalle 8,30 le sette finali delle categorie tennistiche, mentre nel pomeriggio spazio al padel. Dalle 13.30 l’evento infatti si sposterà allo Slash Club Castelfidardo, punto di riferimento per il padel in tutta la regione. Nel primo pomeriggio andranno in scena le finali delle tre categorie padel: maschile, femminile e misto. Entrambi i centri apriranno le porte anche al pubblico.

Si prosegue dalle 15.30 poi con la Clinic dei Ninja Padel, due istruttori di padel di Modena, virali sui social conosciuti in Italia e non solo. I due istruttori terranno una lezione sui campi a sedici fortunati partecipanti, verranno microfonati in modo che tutti possono ascoltare i loro consigli anche fuori. A seguire si terrà un match esibizione Owtp contro Ninja Padel, con un commentatore spagnolo e la presenza speciale del giornalista Maurizio Socci. Una partita giocata con commenti e alternata e alternata con musica Nba.

Si concluderà la serata con una cena conviviale organizzata dallo Slash Club Castelfidardo, durante il quale verranno premiati i vincitori con tanto di musica e dj set a chiudere un’altra edizione di questa manifestazione che negli anni ha visto ospiti d’eccezione come Omar Camporese, Diego Nargiso, Giorgio Galimberti, Corrado Barazzutti, Roberta Vinci, Neri Marcorè, Omar Camporese, Vincenzo Santopadre e Piero Massimo Macchini.