Sorteggio Coppa Davis 2025: Italia contro Austria ai quarti. Le scelte difficili di Volandri. “Berrettini? Vediamo”

Bologna, 17 settembre 2025 – Sarà l'Austria il primo ostacolo dell'Italia campione del mondo in carica nella Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 18 al 23 novembre alla Fiera di Bologna. Il sorteggio ufficiale si è svolto mercoledì in Piazza Maggiore, alla presenza delle principali autorità sportive italiane, tra cui Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Nel tabellone dei quarti di finale, gli azzurri – testa di serie numero 1 – affronteranno la nazionale austriaca, mentre nella stessa parte alta del draw si sfideranno Francia e Belgio. Nella parte bassa, invece, spiccano le sfide tra Spagna e Repubblica Ceca e tra Argentina e Germania. Una fase finale che promette spettacolo, con le otto migliori nazionali del mondo pronte a darsi battaglia per la vittoria del titolo iridato. L'Italia arriva da due trionfi consecutivi nella competizione e si presenta davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di centrare il three-peat: un'impresa che non si vede da oltre cinquant'anni, quando gli Stati Uniti vinsero cinque edizioni consecutive dal 1968 al 1972.

Tornare a Bologna è speciale

A margine del sorteggio, il capitano non giocatore della Nazionale, Filippo Volandri, ha commentato con emozione il ritorno a Bologna, città simbolica per il percorso azzurro nella Davis: "È molto emozionante tornare qua dove tutto è iniziato, dove siamo caduti, dove ci siamo rialzati. Qui abbiamo cementato il gruppo che ha fatto la differenza nelle nostre grandi vittorie". Non manca il realismo nell'analisi dell'avversario: "Dobbiamo guardare al presente ma soprattutto al futuro, quindi all'Austria. Se arrivi alla Final Eight, vuol dire che sei una squadra importante e che ti sei meritato il posto. Anche il nostro passato ci ha insegnato di fare un passo alla volta". Un sorteggio fortunato, almeno sulla carta, per gli azzurri, che evitano la temuta Spagna, non testa di serie ma piena di talento: "La Spagna era la bomba che poteva far male a tante squadre. Italia-Spagna sarebbe stato il match più emozionante".

Scelte difficili, ma gruppo solido

Volandri non nasconde le difficoltà nella selezione dei convocati, segno di un movimento in salute: "La parte più difficile per me è scegliere i cinque giocatori: io ne ho nove che meriterebbero tutti di giocare in Nazionale. Ma la nostra fortuna è avere una squadra lunga: elementi come Cobolli e Arnaldi hanno fatto tutta la differenza del mondo anche se non erano in prima linea".Tra i nomi che fanno sperare i tifosi c'è anche quello di Matteo Berrettini, ancora alle prese con il rientro a pieno regime: "L'ho sentito, è stato importante per la Nazionale sia da giocatore che da non-giocatore. Il fatto che sia a competere è una grande notizia. Vedremo nelle prossime settimane". Infine, un pensiero al pubblico azzurro: "Ci ha dato un calore enorme. Anche quando siamo caduti contro il Canada abbiamo sentito la spinta dei tifosi. Mi aspetto di fare bene e di dare il 110%, è quello che chiedo ai ragazzi". L'appuntamento è dunque fissato per novembre, quando l'Italia proverà a scrivere un altro capitolo storico davanti ai propri tifosi. I biglietti per assistere alla Final Eight sono già disponibili, mentre il calendario dettagliato degli incontri sarà comunicato nei prossimi giorni.