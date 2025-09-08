Coppa LAMBERTENGHI. Le giovani promesse. Cantelmo e Arginelli dominano sulla terra del Club Bonacossa

Impresa di Roberto Cantelmo nella finale del singolare maschile che ha chiuso la 83sima edizione della Coppa Porro Lambertenghi, valevole per il titolo italiano under 12. Sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa di via Arimondi, il casertano ha rovesciato il pronostico che lo vedeva sfavorito nei confronti del marchigiano Samuel Tigani con il punteggio di 1/6, 6/2, 6/3. Eppure il match non era cominciato nel modo migliore per Cantelmo, impreciso e dominato nel primo set, in cui ha racimolato appena un gioco. Ma quando sembrava vicina l’ennesima cavalcata vincente per Tigani, che fino alla finale non aveva perduto nemmeno un set, il match è cambiato totalmente, con Cantelmo trasformato all’inizio del secondo parziale che ha rovesciato completamente l’esito dell’incontro, rifilando un 6/2, 6/3 ad un Tigani incredulo.

Tutto secondo pronostico invece per Carlotta Arginelli nel singolare femminile. L’emiliana, testa di serie numero 1 del tabellone, ha inflitto un combattuto 6/1, 3/6, 6/3 all’alessandrina Rebecca Carla Francia, mentre nel resto del torneo aveva concesso appena quattro giochi in quattro incontri. I due vincitori succedono nell’albo d’oro al calabrese Giovanni Di Leva e alla toscana Giulia Luchetti.

S.D.S.