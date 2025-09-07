Coppa Lambertenghi. Oggi ultimo atto della sfida fra talenti sulla terra rossa

Saranno i primi due favoriti del tabellone a giocarsi il successo nel singolare maschile della 83sima edizione della Coppa Porro Lambertenghi che assegna il titolo italiano under 12. Sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa di via Arimondi, la testa di serie numero 1 Samuel Tigani ha sconfitto con un netto 6/2, 6/3 il ligure Giovanni Parodi, mostrando qualità superiori alla concorrenza, come dimostrano i quattro incontri vinti durante la settimana meneghina senza nemmeno perdere un set. Dall’altra parte della rete il marchigiano troverà il casertano Roberto Cantelmo. Il portacolori del Gruppo Tennistico Sanmaritano ha concesso ancor meno all’altro marchigiano Mattia Bongiovanni, mai in partita e fuori con il punteggio severo di 6/0, 6/2. Cantelmo, contrariamente a Tigani, ha perso per strada un set nei quarti di finale contro Lorenzo Fanfani, ma scenderà in campo con la convinzione di avere le qualità per infastidire il favorito avversario.

Nel singolare femminile è arrivata una mezza sorpresa con l’uscita di scena della seconda favorita Sofia Foggia. La pugliese si è fatta sorprendere dall’alessandrina Rebecca Carla Francia per 7/5, 7/6, mentre nella parte alta del tabellone la numero 1 Carlotta Arginelli non ha consesso scampo all’umbra Vittoria Fredduzzi per 6/2, 6/1. Il doppio ha invece già assegnato i titoli con i trionfi di Diego Gentile e Riccardo Sartori fra gli uomini e Carlotta Arginelli/Sofia Foggia fra le donne.

Silvio De Sanctis