Così Musetti ha liberato il suo talento

Aveva le ali, in America ha imparato a volare. Lorenzo Musetti è cresciuto, e quella cara terra rossa che si portava dietro come la copertina di Linus, non è più l’unica superficie dove il talento di Carrara può brillare. Il derby azzurro con Sinner a New York non è solo una data storica per il tennis azzurro, ma la chance di dire all’Italia intera "ci sono anch’io e ho imparato bene". Sì, il lavoro è riuscito a mettere sui binari il talento e a portarlo sulla strada giusta. Sarà che Musetti è cresciuto, con il figlio (e l’altro in arrivo) in mezzo a tutte le tappe della vita adulta a poco più che vent’anni. Ci vuole maturità per far esplodere nel giusto modo la classe mischiata al talento sopraffino.

Lorenzo ci è riuscito col suo team, indirizzato dal coach Simone Tartarini, conosciuto quando appena aveva imparato a tenere la racchetta in mano. Il potenziale tecnico si è sempre visto: da manuale il rovescio a una mano del braccio d’oro di Carrara. Per non parlare poi del tocco di palla sopraffino e della mano straordinaria che rendono l’azzurro uno degli esteti del tennis a livello mondiale.

Mancava solo la solidità. Musetti è riuscito finalmente a portarla in campo: meno sfuriate e più continuità nella concentrazione. I punti, giocati uno dopo l’altro in quello che resta un grandissimo show, ora supportato dall’intelligenza tattica. La partita contro Munar ne è un perfetto esempio, nonostante lo spagnolo non fosse in forma perfetta. Inoltre, grazie ai punti conquistati, Lorenzo ha messo un piede tra i primi otto nella race per le Atp Finals di Torino, un premio più che meritato. Perché anche lui, alla fine, proprio come il suo avversario di oggi, è partito dal basso, da lontano con una missione in testa. Figlio di genitori dai solidi valori (il padre, Francesco lavora in una cava di marmo): ha imparato di cosa è fatta la fatica e dove possa portarti lavorare sodo.

Ma ora c’è l’esame vero. Le statistiche dicono che in media Musetti contro i top 10 vince una volta su tre. Ma Sinner (incontro in programma presumibilmente intorno alle 3 di notte, dirette su Supertennis e Sky) è tutta un’altra storia, perché dalla terza posizione in giù sono tutti lontani anni luce da Jannik e Carlos.

Da parte sua, il carrarino potrà tentare di allungare il più possibile la partita, sperando in un calo fisico del numero 1 al mondo, che nelle ’maratone’ ha dimostrato di faticare un po’. L’altra chiave di lettura della partita saranno le variazioni di ritmo. Smorzate, palle in back, discese a rete e accelerazioni improvvise. Musetti tenterà di spezzare il ritmo indiavolato di Jannik, insostenibile per chiunque da fondo. Per farlo dovrà cercare di avvicinarsi il più possibile al campo (tra le maggiori ’critiche’ che vengono fatte al toscano c’è quella di una posizione troppo arretrata rispetto alla linea di fondo). C’è da lavorare anche sulle percentuali al servizio: contro Munar, seppur sufficienti, solo il 51% di prime palle. Banditi dal campo dovranno essere i cali di tensione e concentrazione, ma Musetti, che a New York si è portato il calore della famiglia, gioca con la tranquillità di chi ha finalmente dato una destinazione al suo tennis.

Gabriele Tassi