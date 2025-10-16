Crescendo Sinner, Djokovic ko al Six Kings Slam: ora Alcaraz in finale

Riad, 16 ottobre – Anche l’Arabia lo sentenzia. Sinner ora va a un’alta velocità rispetto al mito Djokovic, che ora può solo osservare il numero 2 al mondo collezionare una prodezza dopo l’altra nel match. Altro ritmo, altra consistenza. E così Jannik, vincendo 6-4 6-2 contro il campionissimo serbo, vola in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo delle stelle a Riad. Sabato sera (20.30 in diretta su Netflix) incontrerà, manco a dirlo, Carlos Alcaraz che nell’altra semifinale ha battuto a sua volta agevolmente Taylor Fritz (6-4 6-2). E si rinnova un duello annunciato con il primo del ranking, vincitore degli ultimi due confronti: la finale di Cincinnati, quando l’azzurro si ritirò quasi subito per un malessere, e quella agli Us Open. Partita, quest’ultima, che aveva messo l’asso altoatesino di fronte alla necessità di integrare il proprio gioco con più soluzioni tattiche, visto che Carlitos, con il suo infinito repertorio, aveva dominato l’ultimo atto a New York. Il break a favore del nostro arriva presto nel primo set, sull’1-1. Il servizio è l’arma con cui Sinner controlla il match. Nella prima frazione arrivano ben otto ace. Il campo non è così veloce, la pallina rimbalza tanto e Djokovic in risposta non riesce a essere efficace. Jannik da fondo non dà poi scampo a Nole senza concedergli di pensare negli scambi. Si chiude sul 6-4 in mezz’ora. Nella seconda frazione, subito lo scatto di Jannik che piazza il break nel primo game. La freschezza atletica e mentale è del tutto recuperata dopo l’inciampo di Shanghai, quei crampi probabilmente indotti da un caldo anomalo. Come del resto si era già visto nel primo match di mercoledì a Riad contro Tsitsipas. Per la seconda volta viene strappato il servizio al serbo sul 3-1. Poi sul 4-1 Jannik cancella due palle break, le prime dell’incontro per Djokovic. E si invola verso il 6-2 che chiude la contesa in un’ora scarsa. Ora riecco Alcaraz. Il numero 1, riposato dopo il trionfo di Tokyo e con i capelli ossigenati. Contro Fritz ha impressionato, dandogli una lezione di gioco. Lo spagnolo non è arrivato a fine stagione con lo spirito di chi vuole svernare. E poi il montepremi è unico: a tutti i sei giocatori sono andati singolarmente 1,5 milioni di dollari per la sola partecipazione a invito, chi si aggiudica il trofeo ne porta a casa addirittura sei. Cifre da capogiro. Sinner è il detentore. C’è il maxi premio da conquistare, ma probabilmente terrà di più a battere Carlos e a rimettere così tutto in discussione per il trono Atp. Le Finals incombono, e così la Davis.