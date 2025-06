CT Beretti chiude la regular season con sconfitta, ma si qualifica per i playout

Il CT Beretti di Grottammare ha chiuso la regular season del campionato di Serie B2 con una sconfitta per 4-2 contro il CT Civitanova nell’ultima giornata. I grottammaresi terminano al sesto posto della classifica con 14 punti.

Sul campo di casa il Beretti ha lottato conquistando due punti complessivi (uno nei singolari con Carretero e uno nei doppi), ma non è bastato per evitare il ko. Una sconfitta che non cambia la sostanza di una stagione che ha visto i grottammaresi concludere a metà classifica.

Nei quattro singolari il CT Beretti è riuscito a conquistare un solo punto grazie alla vittoria di Salvador Pablo Carretero che ha battuto Riccardo Rotilio per 6-1 6-0 in un match dominato dal grottammarese. Sconfitte negli altri tre incontri: Marco Miceli ha superato Tommaso Meo per 6-1 6-3, Lorenzo Battista ha battuto Enrico Piergallini con lo stesso punteggio 6-1 6-3, mentre Francisco Alberto De Amorim Rocha ha regolato Biagio Gramaticopolo per 6-4 6-2.

Nei doppi si è registrato un punto per parte. La coppia Miceli-De Amorim Rocha del Civitanova ha battuto Meo-Gramaticopolo per 3-6 6-1 10-5 in un match che si è deciso al super tie-break, mentre il CT Beretti ha risposto con la vittoria di Carretero-Salvador-Piergallini su Battista-Rotilio per 6-4 6-2.

La regular season si chiude con il Tennis Chieti campione del girone a punteggio pieno: 5 vittorie su 5 incontri per 22 punti che valgono il primo posto. Segue il CT Manfredonia con 19 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), mentre il terzo posto va al CT Fermignano con 17 punti. Il CT Civitanova chiude quarto con 15 punti, seguito dal CT Beretti al sesto posto con 14 punti (2 vittorie).

Per il CT Beretti non si chiude qui l’avventura nel campionato di Serie B2: il sesto posto in classifica vale infatti la qualificazione ai playout per rimanere in categoria. I grottammaresi dovranno quindi affrontare un ultimo sforzo per confermare la permanenza nella serie cadetta.