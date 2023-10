Da domenica il chAllenger. Draper e Goffin le stelle nel torneo di Bergamo

Due top cento, una rappresentanza qualificata di italiani e tanti nomi da scoprire. Si presenta ricco di curiosità la diciottesima edizione del Trofeo Faip-Perrel di Bergamo pronto a salpare sui campi in cemento della Palestra Italcementi. Il torneo (75 mila euro di montepremi), prenderà via domenica 29 ottobre con le qualificazioni ed è stato presentato ieri nella sala Galmozzi del Comune: presenti il britannico Jack Draper (numero 92 del mondo) e il belga David Goffin, sceso al numero 99 Atp, ma con un passato da top ten. La pattuglia italiana si affida a Giulio Zeppieri (attualmente è numero 129). Belle cose si attendono anche da Andrea Vavassori, specialista del veloce. Mentre i giovani Mattia Gigante e Francesco Passaro vanno a caccia di punti preziosi per rimanere fra i 200.

Silvio De Sanctis