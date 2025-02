Da Porto Alegre a Manchester fino a Sharm

Settimana da incorniciare per i marchigiani: best ranking per Urgesi. Settimana di grande tennis per i portacolori marchigiani impegnati nei tornei internazionali. Da Porto Alegre a Manchester, passando per Sharm El Sheikh, i tennisti della nostra regione stanno ottenendo risultati di prestigio.

A Manchester, Federica Urgesi ha centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo da $30.000. La ventenne, che grazie ai recenti risultati ha raggiunto il best ranking di numero 478 WTA (+6 posizioni), ha iniziato il suo cammino nel main draw con la vittoria sulla francese Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah. Un risultato che arriva dopo i quarti di finale raggiunti la scorsa settimana a Birmingham, dove ha battuto la britannica Heidi Crncan per 60 64 prima di cedere alla giapponese Hiromi Abe in un match combattuto (61 76(5)).

A Porto Alegre, continua il momento positivo di Ilary Pistola. Nel J300 brasiliano, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni battendo l’argentina Sofia Meabe, la giovane azzurra ha inanellato due vittorie convincenti: prima contro Juliana Giaccio (61 62), poi un eloquente doppio 60 alla brasiliana Luiza Ninno che la proietta agli ottavi contro l’americana Maria Aytoyan.

A Sharm El Sheikh, Lorenzo Sciahbasi prosegue il suo cammino nel torneo da $15.000. Il diciannovenne ha superato il cinese Xinyuan Xie per 63 60 e nei sedicesimi ha battuto il connazionale Andrea Motta per 61 64, guadagnandosi un posto nei quarti di finale contro l’ucraino Illya Beloborodko.

Chiude il quadro Tommaso Compagnucci, reduce dalla semifinale nel torneo di Naples in Florida. Il maceratese, dopo aver superato William Grant, Miguel Tobon e Andres Martin, si è arreso solo a Garrett Johns, numero 530 ATP, in un match combattuto chiuso 67(6) 64 60.