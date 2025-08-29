Us Open, terzo turno fatale per Jasmine Paolini: vince Vondrousova

Roma, 29 agosto 2025 – Jasmine Paolini deve arrendersi: al terzo turno degli Us Open perde 7-6, 6-1 contro una straripante Vondrousova.

Niente impresa per Luciano Darderi che è costretto a lasciare strada al numero 2 del mondo Carlos Alcaraz nel terzo turno degli Us Open. Lo spagnolo si qualifica così agli ottavi di finale dopo aver dominato un match che lo ha visto in difficoltà solo al termine del secondo set quando ha subito un contro break dall'azzurro ed ha chiamato un medical time-out per un piccolo problema alla coscia.

Per il resto l'iberico ha tenuto sempre sotto controllo l'incontro non dando mai la sensazione di poter dare speranze all'italoargentino. 6-2, 6-4, 6-0 il risultato finale a favore di Alcaraz che accede agli ottavi di finale dove affronterà il vincente del derby francese tra Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech. Prosegue così senza particolari problemi il percorso di Alcaraz agli Us Open dove il suo principale obiettivo è di sfidare il rivale e amico Sinner per la poltrona da numero uno del tennis.

Da parte di Darderi, nonostante la prevedibile sconfitta, coronato il sogno di esordire sull'Arthur Ashe, dove il compito dell'italoargentino era prima di tutto quello di onorarlo e provare ad esserne all'altezza. Compito improbo contro l'Alcaraz sbarcato a New York, famelico come non mai e deciso a riprendersi la vetta del ranking in quello Slam che tre anni fa lo consacrò numero uno del mondo per la prima volta in carriera. Ma comunque assolto, nonostante un ko in tre set coerente con quelli che erano i pronostici della vigilia. Intanto domani Sinner è chiamato a rispondere ad Alcaraz in un terzo turno insidioso, contro il canadese Shapovalov che nell'unico precendente (primo turno degli AusOpen 2021) lo ha battuto. Alle spalle dei primi due del ranking Atp, fa intanto capolino Alexandre Zverev, il tedesco a caccia del suo primo Slam: accede al terzo turno dopo aver battuto il britannico Jacob Fearnley (6-4 6-4 6-4) con la vittoria numero 45 in stagione. «Sono qui per rovinare la festa a Sinner ed Alcaraz», il suo avviso. Vanno invece fuori il greco Tsitsipas (6-7 6-1 6-4 3-6 5-7 con il tedesco Daniel Altmaier), sempre più in crisi, e l'argentino Cerundolo, ko con lo svizzero Riedi, numero 435 al mondo.