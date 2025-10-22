"Davis, il no di Sinner vale il futuro. Calendari da robot: vuole tutelarsi"

I ritmi da campione vero, più adatti ai "robot" che agli esseri umani. E Sinner che dice no alla Davis? "Il tifoso pensa debba giocare a tutti i costi, ma lui fa una scelta matura, di un ragazzo intelligente che guarda anche al futuro. Dal tennis al resto dello sport questi ragazzi sono spappolati dai ritmi di calendari densissimi. Poi succede che ci si ferma in preda ai crampi o saltano crociati come se nulla fosse".

Un uomo, due visioni che coincidono in Stefano Zaffagnini, direttore della seconda clinica ortopedica dell’ospedale Rizzoli di Bologna: il tifoso e il professionista. Un luminare della medicina in campo sportivo (quando un campione di Serie A ha problemi articolari c’è sempre lui a operarlo) e la scelta chiamiamola "impopolare" di un ragazzo di 24 anni che ha deciso di dire no alla Coppa Davis, dopo averne vinte due di fila.

Jannik ha detto che una settimana può cambiare tanto nella sua preparazione per il 2026, cosa ne pensa? "Difficile possa essere determinante, bisognerebbe sapere quali sono le sue condizioni reali. Credo che oggettivamente sia un po’ appesantito da quanto gli è accaduto per esempio a Shanghai. Davvero impressionante la scena di Jannik bloccato dai crampi".

Il suo corpo gli ha detto qualcosa? "Sì a parer mio. Già l’anno scorso si era fermato per un problema all’anca. Ora ha un po’ rivoluzionato il suo team e sta lavorando per evolvere il suo gioco per contrastare Alcaraz e puntare al Roland Garros. Può darsi che sia sovraccarico".

La settimana in più farà meglio a muscoli, articolazioni o mente secondo lei? "A tutti e tre. Perché gli sportivi moderni sono spappolati da calendari intensissimi, e qui serve una mossa a livello dirigenziale, perché poi a pagare sono i ragazzi. Se guardiamo indietro Federer ha smesso per il ginocchio, altrimenti avrebbe forse pure ripreso, Nadal ha avuto ogni tipo di problema".

Da professionista e da tifoso: come giudica la scelta difficile di Jannik? "E’ la decisione matura di un ragazzo intelligente. Ovvio che da tifoso dispiace non vederlo tentare l’assalto alla terza Insalatiera qui a Bologna. Sarebbe stato bello...ma Sinner ha capito per il suo futuro (consultandosi col team, ndr) che è meglio prendersi una pausa se vuole tornare numero 1. Non solo fisica ma anche mentale, perché senza un recupero adeguato si arriva al limite e poi si scoppia. Shanghai ne è la prova".

Quindi cosa lo ha portato al forfait? "Credo che abbia intenzione di preservare il suo fisico cogliendo l’occasione per riposarsi. perché il torneo della Davis, dopo le Atp Finals, è potenzialmente molto lungo, con anche sei partite da giocare se venisse schierato pure in doppio".

E il riposo cosa garantirà? "E’ in grado di restaurare gli equilibri di un corpo provato. Se in Cina è arrivato a quella crisi di crampi vuol dire che aveva speso tutto".