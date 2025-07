Wimbledon 2025, la diretta di oggi: ha smesso di piovere. Sinner in campo, Cobolli avanti

Roma, 5 luglio 2025 – Altra giornata di passione azzurra a Wimbledon 2025. Dopo i risultati per nulla esaltanti di ieri (fuori Bellucci, Darderi e la coppia Errani-Paolini in doppio), oggi scendono in campo gli italiani ‘superstiti’ per il terzo turno. Riflettori puntati, ovviamente, su Jannik Sinner che sul Centre Court affronta Pedro Martinez. La partita incomincia intorno alle 14:30, senza particolari ritardi essendo la prima in programma sul centrale (dotato di copertura).

Regna incertezza invece sugli altri orari, anche perché un intenso scroscio di pioggia ha segnato la tarda mattinata londinese, costringendo gli organizzatori a sospendere gli incontri e, inevitabilmente, a far slittare il programma. Un toccasana refrigerante dopo le temperature record registrate a inizio torneo, ma un grande punto interrogativo sul tabellone odierno. La pioggia sembra comunque essersi fermata nel primo pomeriggio, poco dopo le 14 e le partite potrebbero riprendere a breve.

Tra i match sospesi, ci sono anche quelli degli italiani Flavio Cobolli, in vantaggio un set e un break contro il ceco Jakub Mensik, ed Elisabetta Cocciaretto, che si trova un set sotto contro la svizzera Belinda Bencic.

Oltre al già citato Sinner, più tardi è atteso in campo anche Lorenzo Sonego, contro Brandon Nakashima.