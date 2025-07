Wimbledon in diretta: Cobolli vince e avanza al terzo turno. Sinner non prima delle 17.30

Londra, 3 luglio 2025 – Dopo la delusione di Jasmine Paolini, parte bene la giornata degli azzurri a Wimbledon oggi, giovedì 3 luglio. Flavio Cobolli accede al terzo turno dopo aver battuto in tre set Pinnington Jones. In campo ci sono Elisabetta Cocciaretto, al momento in vantaggio su Volynets per 1 set a 0, e Lucia Bronzetti alle prese con la testa di serie numero 7 Mirra Andreeva. Non prima delle 16.30 è in programma il match di Lorenzo Sonego contro Basilashvili. Da recuperare poi l’incontro tra Luciano Darderi e il britannico Arthur Fery, sospeso ieri per oscurità. L’italo argentino conduce 2-0.

L’attesa però è tutta per il numero 1 del ranking Jannik Sinner che sarà impegnato con Aleksandar Vukic dalle 17.30 in poi.

Risultati in diretta