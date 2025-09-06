Djokovic: “Alcaraz e Sinner troppo forti, ma proverò ancora a vincere un trofeo”

New York, 6 settembre 2025 – Esattamente due anni fa, Novak Djokovic vinceva lo US Open e metteva in bacheca il suo ventiquattresimo titolo slam. In quella stagione sfiorò ancora una volta il Grande Slam, dato che, oltre il torneo americano, vinse anche gli Australian Open e il Rolamd Garros. L'unico torneo nel quale venne sconfitto fu Wimbledon, in finale proprio contro Carlos Alcaraz. Djokovic sembrava semplicemente troppo forte per gli altri, tanto che si portò a casa anche le ATP Finals di Torino, sconfiggendo Sinner in finale con un doppio 6-3. Da quel momento, però, qualcosa è cambiato. Lo US Open del 2023, infatti, è stato l'ultimo titolo slam del serbo, da lì in poi è iniziata la diarchia di Alcaraz e Sinner: nel 2024, l'altoatesino ha portato a casa l'Australian Open e lo US Open, mentre lo spagnolo Wimbledon e il Roland Garros; nella stagione successiva, invece, Sinner ha vinto ancora in Australia e a Londra, mentre Alcaraz lo slam parigino. Nessuno sembra riuscire ad avvicinarsi al livello dei due nuovi volti del tennis, che anche questa volta si incontreranno in una finale di un torneo del Grande Slam. Djokovic, probabilmente, è colui che si avvicina di più al livello dei due, ma le possibilità di vittoria si riducono ogni anno di più.

Ieri è andata in scena la semifinale dello US Open proprio tra il serbo e Alcaraz, con quest'ultimo che ha avuto la meglio in tre set. Nella conferenza stampa post partita, Djokovic è stato chiarissimo nell'analisi del momento che sta vivendo il tennis: “Io ho perso tre slam su quattro in semifinale contro Alcaraz e Sinner: sono semplicemente troppo forti. Sono felice del mio livello di tennis, ma ciò che conta è la fisicità ma che purtroppo, a questo punto della mia carriera, non posso più controllare. Sia chiaro, non sto rinunciando agli slam e continuerò a lottare, cercherò di arrivare in finale e proverò a giocarmi almeno un altro trofeo”. Nole ha compiuto 38 anni lo scorso 22 maggio e, nonostante non sia più un giovanotto, non ha nessuna voglia di mollare. Il suo livello di tennis continua ad essere altissimo: non a caso è il numero 4 al mondo e nei quarti di finale del torneo americano ha avuto la meglio su Taylor Fritz, che l'anno scorso è arrivato in finale. Inoltre, il serbo è pienamente in corsa per le finals di Torino: in questo momento si trova al terzo posto nella race con 4180 punti conquistati a fronte dei 5395 necessari per strappare il pass per l'ultima grande competizione dell'anno. Tuttavia, è consapevole di come il livello di Sinner e Alcaraz sia altissimo e sarà un'impresa sempre più ardua riuscire a batterli, ma lui non ha alcuna intenzione di mollare e proverà in tutti i modi a vincere il venticinquesimo titolo slam.