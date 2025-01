Djokovic, ennesimo record: è il tennista con più partite giocate negli Slam nell'era Open

Melbourne, 15 gennaio 2025 – Non c'è record che può sfuggire a Novak Djokovic. Il serbo, ora numero 7 al mondo, non vuole ancora fermarsi e continua a scrivere pagine di storia del tennis. Con la partita giocata contro Jaime Faria (vinta con il risultato di 6-1, 6-7, 6-3, 6-2), Djokovic è arrivato a 430 partite giocate nei tornei del Grande Slam nell'era open, stabilendo un nuovo record. Prima dell'inizio dell'Australian Open, il serbo si trovava al secondo posto di questa speciale classifica alle spalle di Roger Federer, in cima a quota 429. Tra lunedì e oggi, però, Nole ha sconfitto nel Primo turno lo statunitense Basavareddy e poi nel Secondo turno Faria, superando il rivale svizzero anche in questa classifica. Al terzo posto con maggior apparizioni nei tornei del Grande Slam si trova Serena Williams, a quota 423, mentre in quarta posizione c'è l'altro dei “Big Three”, ovvero Rafael Nadal, con 358. Chiude la top five Venus Williams, che di partite del Grande Slam in carriera ne ha giocate 356.

Questo è solo l'ultimo dei record del giocatore serbo, che nella sua carriera ha dimostrato di essere in grado di infrangere qualsiasi tipo di primato. Oltre che essere il tennista uomo con più vittorie in finale (24), Djokovic è anche l'unico tennista dell'era Open, insieme a Rod Laver, ad aver vinto consecutivamente tutti i tornei del Grande Slam, anche se non di fila, ma è stato l'unico ad averlo fatto su tre superfici diverse e l'unico ad aver vinto ogni torneo almeno tre volte. Il serbo vanta anche i record di essere il tennista più vincente delle Atp Finals (7) e dei Masters 1000 (40), oltre che il più nominato per quanto riguarda l'ITF World Champions (8). È anche l'unico ad aver chiuso per otto volte la stagione da numero uno al mondo e il tennista che ha passato più settimane in cima alla classifica Atp: 428, 122 delle quali consecutive. Inoltre, Nole è stato anche il tennista più anziano in testa alla classifica mondiale. La scorsa stagione, il serbo non ha conquistato nessun trofeo del Grande Slam, con la medaglia d'oro ai giochi olimpici di Parigi che è stato il traguardo più alto del suo 2024. Per questo inizio di 2025, il serbo ha deciso di affidarsi all'ex rivale Andy Murray, per provare a vincere per l'undicesima volta in carriera l'Australian Open e dimostrare ancora una volta che il suo tempo non è finito. Venerdì affronterà il ceco Machac, numero 26 al mondo: il cammino comincia a farsi più in salita, ma Djokovic non vuole certo fermarsi qua.