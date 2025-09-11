Perché Djokovic vuole trasferirsi in Grecia, clamorosa rottura con la Serbia

Roma, 11 settembre 2025 – Novak Djokovic cambia casa. Il fuoriclasse del tennis, vincitore di 24 titoli del Grande Slam, ha scelto la Grecia come nuova residenza familiare, lasciando Belgrado in un clima di crescente tensione politica. Una decisione che arriva in un momento delicato per il rapporto tra lo sportivo e il suo Paese d’origine, la Serbia, dove da mesi infuriano proteste giovanili e accuse incrociate.

Secondo fonti vicine all’entourage del campione e riprese da autorevoli testate internazionali, Djokovic avrebbe già completato le pratiche per il trasferimento con la moglie Jelena e i figli Stefan e Tara.

I due bambini sarebbero stati iscritti in una scuola internazionale ad Atene, e il tennista è stato visto allenarsi con il figlio maggiore in un circolo privato della capitale greca. La scelta non è solo logistica, ma fortemente simbolica: la Grecia rappresenta per Djokovic un rifugio dopo settimane di attacchi verbali da parte dei vertici politici serbi.

I motivi della rottura

L’origine della rottura va ricercata nel recente sostegno espresso da Djokovic nei confronti degli studenti universitari e delle opposizioni, che negli ultimi mesi sono scesi in piazza per chiedere elezioni libere e maggiore trasparenza democratica. Una posizione che ha irritato apertamente il governo di Aleksandar Vučić, sempre pronto in passato a esaltare le gesta sportive di Djokovic come orgoglio nazionale. Ma ora qualcosa si è incrinato.

In una dichiarazione non ufficiale ma ampiamente diffusa, ambienti vicini al partito di governo hanno definito l’atteggiamento di Djokovic “irresponsabile” e “inopportuno”, accusandolo di aver tradito il suo ruolo pubblico di simbolo della Serbia nel mondo. Da qui l’accusa, pesantissima nel lessico politico nazionale, di essere diventato “un traditore”. Un’etichetta che ha evidentemente avuto un impatto sulla decisione del campione, già noto per la sua forte sensibilità ai temi sociali e politici.

Novak Djokovic trattato dal fisioterapista durante la semifinale degli Us Open contro Alcaraz (Ansa)

Il precedente dei vaccini

Non è la prima volta che Djokovic prende posizione su temi divisivi: lo ha fatto durante la pandemia, con dichiarazioni controverse sui vaccini, e in più occasioni ha mostrato un volto non allineato con l’establishment. Ma è la prima volta che queste divergenze sfociano in una rottura così netta con il suo Paese natale.

Il trasferimento in Grecia, oltre che una scelta familiare, sembra quindi avere anche il sapore di una presa di distanza da un contesto politico sempre più polarizzato. Resta da vedere se questa nuova fase della sua vita avrà ripercussioni sulla carriera sportiva, che già quest’anno ha visto Djokovic rallentare il passo dopo anni di dominio incontrastato. Il messaggio è forte e chiaro: Novak Djokovic ha scelto ancora una volta di non restare in silenzio.