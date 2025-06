DJOKOVIC PER IL RECORD. "Marco e ‘Uli’ sono fenomenali»

Al Roland Garros si è arreso solo in semifinale, riuscendo comunque a impegnare parecchio Jannik Sinner. Novak Djokovic non sarà quello che faceva incetta di titoli Slam, ma resta con tutte le carte in regola per tentare l’impresa. A 38 anni, può ambire al suo 25esimo Major, risultato che lo proietterebbe ancora più in alto battendo il record di 24 vittorie che condivide con Margaret Smith Court.

"Amo Wimbledon – dice Nole –. L’ho sempre amato. Ho giocato sei finali nelle ultime sei edizioni. È forse il Major in cui ho ottenuto di più negli ultimi dieci anni. Io ho lavorato con Marco Panichi e Uli Badio, – dice – e penso che entrambi siano dei professionisti fenomenali, hanno contribuito tanto ai miei successi. Non so quali siano le ragioni che hanno portato alla separazione con Jannik".

Il serbo ha vinto sette volte il torneo più prestigioso e iconico del mondo. L’anno scorso, Djokovic perse nettamente da Alcaraz in finale. Ma vuole raggiungere Federer, a quota otto successi.