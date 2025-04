Djokovic inciampa a Montecarlo: fuori al secondo turno

Montecarlo, 9 aprile 2025 – Passo falso per Novak Djokovic all’esordio sulla terra rossa. L’ex numero 1 del mondo è stato sconfitto ai 16esimi di finale dell’Atp di Montecarlo da Alexandro Tabilo. Nole dava la caccia al titolo numero 100 della sua carriera.

Il cileno, numero 32 della classifica Atp, ha chiuso la partita in due set per un totale di un’ora e 28 minuti: 6-3, 6-4 il punteggio finale.

Per Djokovic, testa di serie del torneo, era il debutto Montecarlo. Tabilo arrivava invece dal primo turno contro Wawrinka, sconfitto in tre set.

Le premesse per il campione di 24 Slam non erano delle migliori. Dopo la finale persa a Miami, Djokovic aveva lamentato un’infezione all’occhio, tanto che la sua presenza nel Principato era stata in dubbio fino a qualche giorno fa. Il problema sembrava tuttavia rientrato.

Giornata a due facce per gli italiani. Sorride Lorenzo Musetti che avanza agli ottavi del Masters 1000 rimontando su Jiri Lehecka battuto in dopo due ore e 20 minuti di gioco (1-6, 7-5, 6-2). Domani se la vedrà nel derby azzurro con Matteo Berrettini, reduce dal successo su Alexander Zverev. Finisce invece oggi l’avventura di Flavio Cobolli , sconfitto in due set (6-2, 6-4) dal francese Arthur Fils, n.15 del ranking e 12 del tabellone. Ma la stagione per lui si è aperta alla grande con la vittoria a Bucarest: è il primo titolo vinto in carriera.