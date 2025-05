Paolini spaziale, doppia finale agli Internazionali. Con Errani (ri)batte Andreeva-Shnaider

Roma, 16 maggio 2025 – Due finali per Jasmine Paolini che tenta una doppietta storica agli Internazionali BNL d’Italia. La tennista lucchese ha vinto la semifinale di doppio con Sara Errani e oltre alla finale di singolare, in programma sabato, domenica 18 maggio giocherà anche quella in coppia.

Il duo azzurro, medaglia d’oro alle Olimpiadi, che già detiene il titolo di Roma 2024, ha ribadito la propria superiorità sulle russe Andreeva-Shnaider, battute anche a Parigi l’estate scorsa nella finale per il più alto gradino dei Giochi: 6-4 6-4 il risultato finale oggi al Foro Italico che le traghetta ancora una volta verso l’ultimo atto. Domenica affronteranno le vincitrici della sfida Kudermetova – Mertens vs Perez-Sanders.

Jasmine, quinta nella classifica Wta, aveva battuto Shnaider anche nel singolare, ai quarti, prima di imporsi nella semifinale sull’americana Peyton Stearns: domani, sabato 15 maggio, la finale contro la statunitense Coco Gauff, futura numero 2 del mondo.

"C'è tantissima gioia e soddisfazione – ha commentato Sara Errani, al termine della semi di doppio –. Siamo state solide e attente e siamo felicissime". A proposito della compagna dice: “Non è facile giocare sia singolo che doppio, ha dato tutto anche oggi e la posso solo ringraziare”. Gratitudine per la collega anche da parte della lucchese che deve molto a Sara. “Contro Shnaider nel singolo mi ha urlato dagli spalti di giocare contro il suo rovescio”. E la strategia ha funzionato: Paolini è riuscita a raddrizzare una partita che si era messa decisamente male. E’ sempre “tosta” giocare contro le russe – ammette Paolini – ma “oggi è stato un match molto buono”.