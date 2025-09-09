Draper, il 2025 finisce qui: appuntamento all'anno prossimo

Roma, 9 settembre 2025 – Una decisione difficile da accettare, ma alla fine non c'è stata altra scelta: Jack Draper chiude in anticipo il 2025. È stato lui stesso ad annunciarlo tramite i suoi profili social, evidenziando come per risolvere il problema al braccio abbia bisogno di riposo e non potrà partecipare ai prossimi tornei in programma quest'anno. Un infortunio sorto per la prima volta a Wimbledon, il tentativo di recupero per lo US Open ma alla fine il ritiro nel secondo turno del torneo, dove avrebbe dovuto affrontare il belga Bergs. “Ciao a tutti ragazzi, un piccolo aggiornamento su di me: sfortunatamente, l'infortunio al braccio richiede riposo, significa che starò fuori per tutto il resto del 2025 – si legge sul suo profilo Instagram -. Non è per niente facile da accettare, dato che quest'anno stavo giocando alla grande e acquisendo uno slancio incredibile, ma ci sono già passato e vi garantisco che tornerò più forte di prima. Sono motivato, voglio utilizzare tutto il mio potenziale da giocatore: ringrazio chi mi supporta”. Il forfait di Draper avvicina Lorenzo Musetti alle ATP Finals di Torino. L'italiano si trova all'ottavo posto nella race con 3070 punti, mentre il britannico è nono con 2990. Con l'assenza forzata di quest'ultimo, quindi, Musetti perde il suo principale concorrente per la qualificazione all'ultimo grande torneo dell'anno: ora sotto di lui c'è Felix Auger-Aliassime, che, però, è distante più di 300 punti ed è quindi più facile da gestire. Inoltre, c'è da segnalare pure la possibile assenza di Djokovic: il serbo ha annunciato come molto probabilmente non parteciperà al torneo di Torino, perciò si libererebbe un ulteriore slot per Musetti, che salirebbe al settimo posto nella race. Nole, infatti, si trova al terzo posto con 4180 punti, e la sua assenza favorirebbe ancora di più il tennista italiano. In questo modo, il primo tennista che potrebbe insidiare Musetti sarebbe Rublev, ora undicesimo nella race ma con più di 600 punti in meno dell'azzurro. Le prossime settimane chiariranno meglio il quadro, ma al giorno d'oggi la certezza è che Draper non ci sarà e molto probabilmente farà lo stesso anche Djokovic, e il sogno di vedere due italiani alle finals che prende sempre più forma.