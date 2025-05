Errani-Paolini campionesse a Roma: per Jasmine è storico bis

Roma, 18 maggio 2025 – Sara Errani e Jasmine Paolini si regalano la storia. La coppia azzurra ha battuto Mertens-Kudermetova 6-4 7-5 in finale agli Internazionali BNL di Roma. Per Jasmine è il secondo titolo nello stesso torneo dopo la vittoria in singolare ieri contro Coco Gauff. Un’impresa simile al Foro non accadeva dal doppio trionfo di Monica Seles. Correva l’anno 1990. Nel 2009 l’ultimo doppio successo di una giocatrice in un Masters 1000.

Notizia in aggiornamento