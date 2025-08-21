Errani e Vavassori vincono il misto agli Us Open: bissato il successo del 2024

New York, 21 agosto 2025 - Sara Errani e Andrea Vavassori hanno bissato questa notte il successo del 2024 nel torneo di doppio misto degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, andato in scena sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York.

La giocatrice ravennate e il tennista torinese, già campioni nel Major a stelle e strisce lo scorso anno, hanno sconfitto in finale il duo formato dalla polacca Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud col punteggio di 6-3 5-7 10-6.

In precedenza, sempre nella notte italiana, i due azzurri avevano superato in semifinale gli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison con un duplice 4-2. Nell'altra semifinale, invece, Swiatek e Ruud avevano battuto l'americana Jessica Pegula e il britannico Jack Draper con lo score di 3-5 5-3 10-8.