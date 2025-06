Errani-Vavassori trionfano al Roland Garros: la coppia azzurra conquista un altro slam

Parigi, 5 giugno 2025 – Dal cemento alla terra, i campioni degli Us Open 2024 si ripetono a Parigi. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros, battendo in finale la coppia statunitense formata da Taylor Townsend e Evan King. Sono bastati due set (6-4 6-2) per archiviare la pratica a stelle e strisce, grazie a tattica, lucidità e prime messe in campo, e complici gli errori di troppo degli americani.

“Amiamo giocare insieme, siamo migliori amici”, ha rivelato Vavassori alzano la coppa. Una sintonia che frutta risultati incredibili. Per il duo è il terzo titolo, il secondo slam, in appena 7 tornei giocati insieme. Se non è un record, poco ci manca.

E non è finita qui, almeno per Sara. Domani la 38enne ravennate è attesa alla prova del doppio femminile con Jasmine Paolini: la coppia azzurra, reduce dalla vittoria agli Internazionali di Roma, scenderà in campo nella semifinale contro le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, un rematch della finale olimpica di Parigi e della semifinale degli Internazionali. Sempre domani l’appuntamento con le partite di Jannik Sinner contro Novak Djokovic e Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz. In palio c’è un posto in finale. E l’Italia sogna l’en plein.