Errani e Vavassori scivolano sotto la pioggia: Wimbledon è già finito

Wimbledon (Londra), 6 luglio 2025 – Basta una palla break per indirizzare la sorte di un incontro, basta la pioggia per cambiarla. Errani e Vavassori, con la precisione dei cecchini, mettono nel mirino la prima occasione del match contro Withrow e Khromacheva e centrano i quarti di finale a Wimbledon, ma è solo un’illusione, perché dopo una pausa per il maltempo i nostri portacolori perdono il ritmo e gli avversari ribaltano il match. Grinta, spettacolo e capacità di fare squadra, così la coppia azzurra, sembra aver messo in cassaforte il match già al secondo game: strappato a zero il servizio degli avversari e poi orsa di testa fino al definitivo 6-3.

A pesare, nel parziale, sono l’ottima prestazione al servizio della coppia azzurra: ben sei gli ace messi a segno, corredati da otto vincenti, contro i tre degli avversari. Merito della solidità di Sara, ma soprattutto dei muscoli (spesso mostrati durante le esultanze nel match) di Wave.

Secondo set di grande equilibrio, ma resta altissimo il ritmo al servizio della coppia formata dal torinese dalla romagnola. Ed è qui che il match si trasforma in una sfida per i nervi condotta da entrambi bene fino al tie break. Ma ecco la pioggia a fare lo sgambetto agli azzurri: interruzione di una mezz’oretta e partita che si ribalta. L’inerzia passa dalla parte di Withrow e Khromacheva che, complice qualche errore di troppo da parte degli azzurri, prende il comando delle operazioni, avanti 5-1 e poi fino all’8-6 finale.

C’è ancora un break, anczi due, a segnare un momento decisivo dell’incontro. Il primo, centrato sull’1-1 lancia Withrow e Khromacheva verso la vittoria, il secondo porta 5-2 e servizio gli avversari degli azzurri, che poi chiudono la pratica.