Federica Urgesi accede al tabellone principale degli Internazionali d'Italia

Federica Urgesi, fanese classe 2005, ha conquistato l’accesso al tabellone principale degli Internazionali d’Italia di Roma dopo un brillante percorso nelle qualificazioni. Un risultato storico per la ventenne, che si aggiunge agli altri due marchigiani già ammessi: la fermana Elisabetta Cocciaretto e il pesarese Luca Nardi, entrambi beneficiari di una wild card. "Sono veramente molto soddisfatta", racconta emozionata Urgesi, che ha superato nell’ordine la slovacca Richtarrikova per 6-4 4-6 7-5 e nel terzo e ultimo turno la bulgara Anastasia Abbagnato con il punteggio di 6-3 6-2. "Quasi incredula e ultra felice. Il termine dell’impresa? Non mi sentivo minimamente sotto pressione, anzi mi ha ritrovata più brillantemente che fisicamente".

Per la giovane marchigiana si tratta del coronamento di un percorso iniziato da giovanissima, quando a soli 16 anni si mise in luce nel circuito juniores conquistando il trofeo agli Australian Open 2023. Dall’ottobre scorso la fanese ha fatto la scelta di allenarsi allo Sporting Club Sassuolo sotto la guida del coach Francesco De Laurentiis e del preparatore atletico Stefano Ramponi. Una scelta che ha già dato i suoi frutti: "due anni fa ero approdata alle qualificazioni, quest’anno ho alzato ancora il tiro centrando il main draw", spiega Urgesi, che ha compiuto 20 anni lo scorso 29 gennaio. "Non pensavo che ci sarebbe stata la mia avversaria nel tabellone principale, per ora penso solo a godermi questa qualificazione". La soddisfazione è grande anche per il movimento tennistico marchigiano, che vedrà ben tre suoi rappresentanti calcare i campi del Foro Italico.

an.pon.