Sinner contro Zverev oggi a Vienna: orario e dove vedere in tv la finale

Vienna, 25 ottobre 2025 - Resta solo Alexander Zverev a dividere Jannik Sinner dal secondo trionfo negli ultimi tre anni all'Atp di Vienna. Il tedesco ha eliminato nel corso del torneo i vari Jacob Fearnley, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti. A fargli strada anche Tallon Griekspoor, che non è potuto scendere in campo causa problemi alla schiena. A differenza del nativo di Amburgo, anche l'azzurro non ha perso neppure un set nel corso della manifestazione ed è reduce dall'affermazione ai danni dell'australiano Alex de Minaur, ko 6-3, 6-4.

I precedenti

Quella in finale all'Atp di Vienna 2025 sarà l'ottava volta che Sinner e Zverev si affronteranno. Il bilancio sorride al tedesco, avanti 4-3, anche se gli ultimi due match hanno visto esultare il nostro portacolori. L'anno passato, a Cincinnati l'azzurro ha avuto ragione in semifinale del rivale, imponendosi con il risultato di 7-6, 5-7, 7-6, mentre nella scorda edizione degli Australian Open, il nativo di San Candido ha battuto il rivale nell'atto conclusivo per 6-3, 7-6, 6-3. L'altra affermazione del numero 2 del mondo è arrivata in occasione del primissimo duello, datato 2020: negli ottavi di finale del Roland Garros, l'altoatesino ha trionfato con lo score di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3. In quello stesso anno, Zverev ha sconfitto Sinner nella semifinale di Cologne 2 per 7-6, 6-3. Successi per il classe '97 anche negli ottavi di finale dello Us Open del 2021 (6-4, 6-4, 7-6), nei quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo del 2022 (5-7, 6-3, 7-6) e agli ottavi di finale dello Us Open del 2023 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3).

Orario e dove vedere la finale

La finale fra Sinner e Zverev, rispettivamente testa di serie numero 1 e numero 2 del torneo austriaco, è in programma oggi domenica 26 ottobre, con inizio fissato alle 14 sul Campo Centrale. Il duello fra l'italiano e il tedesco verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming attraverso Now oppure Sky Go.

Qui ranking

Con il successo ai danni di de Minaur, Sinner è salito a quoto 10330 punti in classifica, mentre Carlos Alcaraz è primo con un bottino di 11340 punti. Dovesse conquistare il titolo a Vienna, l'azzurro si isserebbe a quota 10500, a -840 dall'iberico.