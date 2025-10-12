Finale tra cugini: vince Vacherot e si commuove. Malore per Rinderknech, che sviene. Emozioni al Masters 1000 di Shanghai

Shanghai (Cina), 12 ottobre 2025 - Il Masters 1000 di Shanghai di quest'anno ci ha regalato un'incredibile storia proprio nell'atto conclusivo. Il prestigioso torneo è stato vinto a sorpresa dal 26enne monegasco Valentin Vacherot, prossimo numero 40 della classifica mondiale che è diventato in questo modo il primo tennista proveniente dal Principato capace di vincere un torneo Atp. La curiosità, tuttavia, sta proprio nell'avversario sconfitto in finale da Vacherot, ovvero il 30enne Arthur Rinderknech, che salirà dopo il torneo al numero 28 del mondo, a seguito di una combattutissima sfida tutta in famiglia. Vacherot e Rinderknech sono infatti cugini di primo grado, figli di due sorelle, e l'importanza emotiva della partita ha suscitato nei due atleti reazioni differenti.

Sfida in famiglia

Vacherot ha battuto in rimonta Rinderknech con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e 15 minuti di tempo e si è aggiudicato il Master 1000 di Shanghai dal montepremi di 9.169.000 dollari. Si tratta del primo titolo della carriera dell'atleta 26enne monegasco, divenuto il primo tennista originario del piccolo stato vincitore di un torneo ufficiale Atp. Una sfida dai mille significati, perché i due sono cugini di primo grado e si passano solo 4 anni di differenza: "E' una sconfitta dura per Arthur ma non c'è un vincitore e uno sconfitto, c'è una famiglia che ha vinto. E questa storia per il tennis è bellissima" ha dichiarato in lacrime il vincitore del torneo a fine partita, congratulandosi con il parente e ringraziandolo per averlo avvicinato al tennis da più giovane: "Se non fosse successo oggi non sarei qui - continua -, ora dividiamo un sogno insieme". La componente emotiva è stata la vera protagonista della consueta fase finale dei ringraziamenti, con un Vacherot particolarmente emozionato che non ha nascosto la propria ammirazione per una figura importante com'è stata Arthur nella sua vita. Un affetto per il cugino che non è mancato nemmeno dopo l'appuntamento più importante della sua carriera: "Ti voglio tanto bene. - annuncia rivolto allo sconfitto - Ti ringrazio per quello che mi hai fatto vivere, per quello che abbiamo vissuto insieme, per gli ultimi anni della nostra vita all'università, per aver creduto in me e cambiato come giocatore".

Finale tra cugini: Arthur Rinderknech sviene durante la premiazione di Valentin Vacherot

Il malore di Rinderknech

Un momento emotivo talmente intenso, purtroppo culminato con alcuni attimi di apprensione. Proprio mentre Vacherot continua il suo discorso di ringraziamento celebrando le figure della sua fidanzata e del suo fratellastro-allenatore, Rinderknech non si sente bene e crolla a terra privo di sensi. Soccorso immediatamente dai medici, il 30enne viene posizionato su una sedia dopo avere ripreso conoscenza. Non riesce a rimanere in piedi e ha la faccia sconvolta, per un malore che potrebbe essere stato causato da un insieme di vari fattori quali l'emozione, lo stress, i crampi e la tensione per una partita attesissima da tutta la sua famiglia.