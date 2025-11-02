FINALS A riad, subito vittoria in coppia. tocca ancora alLa toscana in singolare contro sabalenka. Errani-Paolini, esordio da maestre. Oggi Jas per il bis

"Se qualcuno due anni fa mi avesse detto che avrei giocato le Wta Finals in doppio e in singolare lo avrei preso per matto". Jasmine Paolini ritrova il sorriso nel tour de force di Riad. Ieri la vittoria al debutto, in coppa con Sara Errani, ha spazzato via ("quasi del tutto, sto recuperando") i malesseri accusati il giorno precedente. Le medaglie d’oro olimpiche superano Asia Muhammad e dell’olandese Demi Schuurs, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 18 minuti. E oggi tocca a Jas ’in solitaria’, anzi no, perché vedremo Sarita seduta nel suo box a darle consigli. La toscana cerca il bis di vittorie, ma il test è al limite di proibitivo: alle 15 (con diretta in chiaro su Supertennis e in abbonamento su Sky), c’è la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, già incontrata a Riad lo scorso anno. Intanto però ieri con Sarita la coppia magica ha trovato la ricetta vicente: "Siamo partite col piede giusto – dice Errani –, anche se le condizioni non ci sono favorevoli (si gioca in altura a 600 metri e il gioco diventa più rapido, ndr) abbiamo provato a essere aggressive, utilizzando anche il serve&volley". Paolini ed Errani torneranno in campo domani (orario ancora da definire), l’obiettivo è centrare almeno il passaggio del girone, acuto mancato lo scorso anno.

Intanto ieri si sono giocate le prime partite del gruppo Serena Williams. Iga Swiatek, numero 2 al mondo, ha sconfitto la statunitense Madison Keys, numero 7 del ranking Wta, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un’ora di gioco. Buona la prima anche per Elena Rybakina, che ha battuto facilmente Amanda Anisimova 6-3 6-1. Oggi in campo per il singolare Coco Gauff opposta a Jessica Pegula (16,30).