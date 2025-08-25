Follia Medvedev agli Us Open: litiga con l’arbitro, aizza il pubblico, perde e distrugge le racchette

New York, 25 agosto 2025 – ‘Drama’ per gli americani, ‘folies’ alla francese. Chiamatela come volete, ma ieri il Louis-Armstrong Stadium ha vissuto una serata da romanzo sportivo. Benjamin Bonzi ha eliminato Daniil Medvedev in cinque set, con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4, al termine di una partita segnata da episodi insoliti, tensione alle stelle e un pubblico in delirio. Ma episodi incredibili, litigi e racchette rotte fanno quasi passare in secondo piano l’impresa sportiva del francese.

Il momento chiave è arrivato nel terzo set: sul match point per Bonzi, un fotografo è inspiegabilmente entrato in campo, costringendo l'arbitro a interrompere il gioco. Dopo aver concesso al francese una nuova prima di servizio, la decisione ha scatenato l'ira di Medvedev, che si è precipitato sotto la sedia del giudice urlando: "Vuole solo andare a dormire, è pagato a partita, non a ore...". Lo stadio ha reagito con una bordata di fischi e il coro "second serve, second serve", accompagnando ogni tentativo di Bonzi di concludere il punto. "Non gioco, dovrebbe essere un time violation, è colpa sua", ha protestato il francese, esasperato dalla situazione. Alla fine, dopo sei minuti di caos, la partita è ripresa, con il transalpino in grossa difficoltà a servire per la bolgia che ribolliva nel palazzetto. Medvedev ha saputo ribaltare l'inerzia, portando a casa il tie-break e dominando il quarto set 6-0.

Quando pareva praticamente già crollato, Bonzi ha trovato nuove energie nel parziale decisivo. Spinto da un pubblico – questa volta dalla sua parte - che ha iniziato a scandire "Let's go Bonzi, let's go", il n.51 del ranking ha lottato colpo su colpo fino al 5-4. Approfittando delle difficoltà fisiche del russo, colpito da crampi e penalizzato da un warning per time violation, il francese ha strappato il servizio e si è inginocchiato gridando la sua gioia: "È incredibile, non ci credo".

Al termine, i due si sono stretti la mano senza particolari rancori. Bonzi, esausto ed emozionato, ha nascosto il volto nella maglietta per digerire l'impresa, mentre Medvedev si è sfogato distruggendo le sue racchette. Adesso per Medvedev in arrivo una sanzione: "Sto già ricevendo una multa abbastanza pesante, quindi se parlo sono nei guai seri e non voglio parlare", ha poi detto in conferenza stampa.