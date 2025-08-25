Follia Medvedev agli Us Open: litiga con l’arbitro, aizza il pubblico, perde e distrugge le racchette

Acquista il giornale
Un fotografo entra per errore in campo sul match point di Bonzi. Il giudice di sedia fa ripetere il servizio al transalpino, ma Daniil non ci sta: match fermo per diversi minuti e partita che si ribalta

di Redazione Sport
25 agosto 2025
Daniil Medvedev, sconfitto in cinque set da Bonzi, distrugge le sue racchette

New York, 25 agosto 2025 – ‘Drama’ per gli americani, ‘folies’ alla francese. Chiamatela come volete, ma ieri il Louis-Armstrong Stadium ha vissuto una serata da romanzo sportivo. Benjamin Bonzi ha eliminato Daniil Medvedev in cinque set, con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4, al termine di una partita segnata da episodi insoliti, tensione alle stelle e un pubblico in delirio. Ma episodi incredibili, litigi e racchette rotte fanno quasi passare in secondo piano l’impresa sportiva del francese. 

Il momento chiave è arrivato nel terzo set: sul match point per Bonzi, un fotografo è inspiegabilmente entrato in campo, costringendo l'arbitro a interrompere il gioco. Dopo aver concesso al francese una nuova prima di servizio, la decisione ha scatenato l'ira di Medvedev, che si è precipitato sotto la sedia del giudice urlando: "Vuole solo andare a dormire, è pagato a partita, non a ore...". Lo stadio ha reagito con una bordata di fischi e il coro "second serve, second serve", accompagnando ogni tentativo di Bonzi di concludere il punto. "Non gioco, dovrebbe essere un time violation, è colpa sua", ha protestato il francese, esasperato dalla situazione. Alla fine, dopo sei minuti di caos, la partita è ripresa, con il transalpino in grossa difficoltà a servire per la bolgia che ribolliva nel palazzetto.  Medvedev ha saputo ribaltare l'inerzia, portando a casa il tie-break e dominando il quarto set 6-0.

Quando pareva praticamente già crollato, Bonzi ha trovato nuove energie nel parziale decisivo. Spinto da un pubblico – questa volta dalla sua parte - che ha iniziato a scandire "Let's go Bonzi, let's go", il n.51 del ranking ha lottato colpo su colpo fino al 5-4. Approfittando delle difficoltà fisiche del russo, colpito da crampi e penalizzato da un warning per time violation, il francese ha strappato il servizio e si è inginocchiato gridando la sua gioia: "È incredibile, non ci credo".

Al termine, i due si sono stretti la mano senza particolari rancori. Bonzi, esausto ed emozionato, ha nascosto il volto nella maglietta per digerire l'impresa, mentre Medvedev si è sfogato distruggendo le sue racchette. Adesso per Medvedev in arrivo una sanzione: "Sto già ricevendo una multa abbastanza pesante, quindi se parlo sono nei guai seri e non voglio parlare", ha poi detto in conferenza stampa.

