Francesco Passaro avanza agli Internazionali di Tennis Città di Perugia

PERUGIA - Giornate di grande tennis e spettacolo a Perugia, con un grande tifo per Francesco Passaro. Al Tennis Club Perugia, il tennista perugino sogna in grande per questa edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup e si prepara per il match in programma oggi a dare seguito all’esordio brillante. Davanti a un centrale da sold out, il tennista di casa si è aggiudicato il derby di primo turno contro Francesco Maestrelli per 6-3 6-3 e al secondo round se la vedrà contro Viktor Durasovic. Il tennista di casa, settima testa di serie, ha iniziato la sua avventura nel torneo con la vittoria nel derby contro Francesco Maestrelli. Si è conclusa 6-3 6-3 per il perugino, che nel secondo set ha salvato due palle break evitando dal 2-4. Da quel momento è stato perfetto contro un rivale che lo aveva battuto in due dei tre precedenti. Al secondo turno Passaro, questa settimana numero 141 ATP, affronterà il norvegese Viktor Durasovic per un posto nei quarti di finale, cosa che gli permetterebbe di eguagliare il suo miglior risultato nella manifestazione. quello della scorsa stagione. "Il mio obiettivo è vincere questo torneo. È un sogno che cullo da tanti anni e voglio riuscirci. Perugia è speciale, in campo provo sempre un mix di tensione ed emozione, ma allo stesso tempo riesco a prendere l’energia del pubblico", ha dichiarato il tennista perugino che torna in campo oggi.

Grande spettacolo al Tennis Club per la sfida tra il tre volte campione Slam Stan Wawrinka e l’ex 39 del mondo Radu Albot. In una contesa dall’ampio contenuto tennistico, il moldavo ha avuto la meglio per 6-4 7-6(3) e nella giornata di oggi se la vedrà contro Pierluigi Basile.

Sul centrale la giornata di ieri si è aperta con la vittoria del ceco Dalibor Svrcina, che si è imposto per 6-2 6-3 su Stefano Travaglia. In contemporanea, Nerman Fatic si aggiudicava con lo score di 6-2 6-4 la sfida contro il serbo Dusan Lajovic.