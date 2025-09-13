Grant, il coraggio di capitan Garbin. Tyra azzurra a 17 anni per la BJK Cup

di Massimo SelleriTyra Grant farà il suo esordio con la maglia azzurra nella nazionale maggiore. La capitana dell’Italia Tathiana Garbin ha convocato la diciassettenne figlia dell’ex cestista statunitense Tyrone Grant per le finali della Billie Jean King Cup che si disputeranno a Shenzhen (Cina) da martedì a domenica 21 settembre. Si tratta de torneo femminile analogo alla Coppa Davis Maschile con le azzurre che difendono il titolo mondiale. L’anno scorso l’ultima fase di questa competizione si disputò in Spagna e furono Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciarietto e Lucia Bronzetti a portare a casa la coppa iridata, mentre quest’anno, al posto dell’infortunata Trevisan che sta seguendo il suo percorso di riabilitazione dopo un intervento chirurgico, la Garbin ha deciso di inserire la ragazza nata a Roma il 12 marzo 2008.

"È una giovane atleta che ha già’ mostrato enormi potenzialità’ e importanti segnali di crescita - ha spiegato la capitana azzurra - e noi crediamo sia fondamentale offrire una opportunità’ di tale prestigio anche alle nuove generazioni in quanto il nostro compito principale e’ garantire continuità’ al progetto tecnico della squadra e costruire un’eredita’ concreta per il futuro".

Tra la Grant e la Errari ci sono 21 anni di differenza, in pratica almeno quattro generazioni diverse, ma questo gap non è considerato un ostacolo per una nazionale che anche in uno sport dove la squadra passa in secondo piano rispetto alla prestazione dei singoli, punta comunque a costruire un gruppo coeso. "Scegliere non e’ mai facile . conclude Garbin - ma queste ragazze, sia quelle che rappresenteranno l’Italia a Shenzhen sia quelle che faranno il tifo per i nostri colori da lontano, sanno di essere tutte indispensabili all’interno di questo progetto. La forza del nostro gruppo nasce proprio dall’unione tra esperienza e futuro: e’ questo equilibrio che ci permette di guardare avanti con fiducia e ambizione".

Le azzurre esordiranno il 16 settembre alle 17 (le 11 del mattino in Italia) contro le padrone di casa della Cina. In caso di vittoria, l’Italia tornerebbe in campo venerdì, sempre alle ore 11 sui display di casa nostra, contro Spagna o Ucraina. La finale e’ prevista, invece, il 21 settembre. Le gare saranno trasmesse in diretta esclusiva da SuperTennis Tv, SuperTennis Plus e SupertenniX.