I risultati: le Ladies 50 al secondo posto nazionale. Match Ball tricolore. Festa degli Over 55

Match Ball Firenze Over 55 maschile Campioni d’Italia e 2’ posto fra le Ladies 50. I colori bianco verdi sui gradini più alto del podio al Ct Etruria Prato sede de lle finali nazionali . Il Match Ball conquista lo scudetto negli Over 55 dopo una sfida emozionante e di alto livello. Nella partita decisiva il Match Ball era opposto all’Appia Roma. Per il club fiorentino in campo Simone Galli e Antonio Padovani che vincono una fantastica e storica finalissima col punteggio di 7 - 6 7 - 6 contro i romani Pace e Vespan . Terzo Ct Etruria, quarto Ct Lecce.

Le Ladies 50 del Match Ball arriveranno la seconda piazza nazionale dietro al Ct Albinea e superano Royal Club Torino (terzo) e Ct Eur ( quarto ) . Il team di Bagno a Ripoli era composto da Valentina Padula, Erika Giunio, Silvia Sanna e Katy Agnelli. "Due risultati straordinari che confermano che l’ eccellente attività S enior del club e la sua tradizione - spiega il vicepresidente Leonardo Casamonti - . Ora ci avviciniamo a organizzare il Torneo Open di Pre qualificazione Bnl che si svolgerà dal 6 al 20 luglio sui campi del Match Ball a Candeli". Insomma, saranno ancora e nuove emozioni.

Parole di elogio dalla direttrice del circolo bianco verde, Chiara Casamonti: "Negli Over 55 abbiamo vinto il titolo italiano dopo tre giorni di gare al cardiopalma termina con Match Ball, Etruria e Appia Roma a pari punti. Nella successiva giornata di spareggi abbiamo trionfato per merito di Simone Galli, Antonio Padovani e Nicola Richelmi. L’ultimo titolo era stato conquistato nel 2020 dagli Over 50. Bravissime le Lady 50 vice Campione d’Italia, con Valentina Padula, Silvia Sanna, Katy Agnelli ed Erika Giunio Grazie per aver portato in alto i colori del Match Ball".

Insomma, risultati quelli del Match Ball che raccontano bene quanto entusiamso e ambizione sono al centro del tennis fiorentino.

Francesco Querusti