I TORNEI ATP E WTA 1000. Indian Wells, ci resta solo Paolini in lizza . Internazionali XL e un ’fortino’ per Sinner

Jasmine Paolini è l’unica azzurra rimasta in lizza nei singolari di Indian Wells, torneo Atp e Wta 1000 sul cemento in corso in California. La toscana numero 6 al mondo ha superato per 6-4 3-6 6-4 la rumena Jaqueline Cristian, e sfiderà agli ottavi la russa Liudmila Samsonova. Impossibile, invece, per Lucia Bronzetti la missione di sorprendere al terzo turno la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka, che si è imposta 6-1 6-2.

Tra gli uomini, esce di scena Matteo Arnaldi: il n.35 Atp si è arreso 2-6 4-6 allo statunitense Brandon Nakashima (33).

Carlos Alcaraz è sempre più favorito per la vittoria. Anche uno Shapovalov in gran forma si è dovuto arrendere per 6-2 6-4 allo spagnolo n.3 al mondo. E mentre ci si avvicina agli Internazionali d’Italia che vedranno a maggio il ritorno in campo di Sinner, si annunciano grandi progetti a Roma. Proprio Jannik avrà a disposizione un ’Fort Apache’, un luogo protetto nella lounge per preparare al meglio le su epartite. Il ’site’ di gara che prevederà l’estensione fino allo Stadio dei Marmi, con tre campi, un piccolo centrale da 3mila posti, più altri due da 800. I campi in totale saranno 21 (4 in più). Il presidente Fitp Angelo Binaghi fa sapere che si punterà alle 400mila presenze complessive e che la copertura del Centrale non sarà realizzata prima del 2027 o 2028.