Il 18enne jesino ancora sugli scudi

Nuovo capitolo nella crescita tennistica di Michele Mecarelli: il 18enne jesino ha conquistato il torneo M25 di Pozzuoli in coppia con Gabriele Crivellaro. Un successo che assume particolare valore perché rappresenta un ulteriore prova di valore nella specialità per il tennista jesino. La finale contro la coppia italiana Andaloro/Augenti si è conclusa con un convincente doppio 6-3, ma non senza emozioni. Nel primo set Mecarelli e Crivellaro sono stati costretti a rimontare da una situazione difficile: sotto 0-3, hanno piazzato sei giochi consecutivi per ribaltare completamente l’inerzia dell’incontro. Nel secondo parziale, invece, il duo ha preso immediatamente il comando delle operazioni, chiudendo agevolmente il match.

Per Mecarelli, cresciuto tennisticamente al Tennis Club Ancona e ora in forza alla Galimberti Tennis Academy di Cattolica, si tratta di un traguardo significativo che testimonia la sua evoluzione verso il professionismo. Il giovane tennista vanta già un palmares importante nel circuito junior con quattro titoli ITF: San Marino e Meknes (J30) nel 2023, Cairo (J100) e Rakovnik (J200) nel 2024, oltre alla prestigiosa vittoria nel Trofeo Avvenire conquistata nel 2023.

L’intesa con Crivellaro sta dando ottimi frutti: è solo il secondo torneo che i due giocano insieme dopo l’esperienza agli US Open Junior, dove hanno raggiunto i quarti di finale destando grande impressione. Una coppia che sembra aver trovato la giusta alchimia e che punta a consolidare questa partnership anche nei prossimi appuntamenti. Il successo di Pozzuoli arriva in un momento particolare della carriera di Mecarelli, che ha dichiarato di voler conquistare i primi punti ATP nel 2025.