Il bergamasco Ruggeri avanza a Tenerife. Bellucci ai saluti nel challenger in Thailandia

Proseguono i passi in avanti di Samuel Vincent Ruggeri sul circuito challenger in questo primo scorcio di stagione. Il ventunenne bergamasco, qualificatosi per due volte di fila per il tabellone principale nei challenger di Oeiras (fermandosi in entrambe le occasioni davanti a Joao Sousa), si è spostato in Spagna dove ha superato i due turni del tabellone cadetto di Tenerife (120 mila euro di montepremi), e ha battuto al primo turno il francese Maxime Janvier 6/3, 6/3, in una partita dominata. Per il bergamasco di Albino si tratta di un ritorno alla vittoria nella categoria che mancava da agosto, quando arrivò al secondo turno sulla terra di Como. Al prossimo turno lo attende il vincitore della sfida fra il francese Antoine Escoffier (testa di serie numero 8 del tabellone) e il qualificato olandese Guy Ouden, con qualche possibilità di proseguire la scalata verso la top-300, lontana 37 posizioni.

Disco rosso invece per Mattia Bellucci nel primo turno del challenger thailandese di Nonthaburi (82 mila dollari, cemento): il bustocco è stato superato 6/4, 6/2 dal portoghese Goncalo Oliveira.

Silvio De Sanctis