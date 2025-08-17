Il brindisi del campione. Sinner, la finale per regalo. Il mito continua a crescere

Da ventiquattro anni a questa parte c’è un campione che non smette di crescere. Jannik Sinner festeggia con la finale a Cincinnati il secondo compleanno da numero 1 nel mondo del tennis. Il mezzo, ahilui, è il francese Atmane, sorpresa del torneo che prima della partita regala pure una carta ’Pokemon’ al numero uno al mondo. Mancino, servizio difficile da leggere e traiettorie insidiose: Jannik lo batte 7-6, 6-2 dopo una "sfida durissima – parole dell’azzurro –, è sempre difficile affrontari sconosciuti negli ultimi turni del torneo, lui poi aveva battuto giocatori fortissimi e ha servito particolarmente bene, gli auguro il meglio".

Una sfida complicata ulteriormente dal caldo, che l’altoatesino pare soffrire particolarmente a cavallo fra i due set dopo aver vinto il primo parziale al tie break. Il colpo di reni riesce a darlo grazie ai consigli del suo box. L’allenatore Vagnozzi grida: "Gioca al massimo i primi punti e se non hai chance risparmia le energie". E Jannik lo fa, alla lettera, due volte, due break e la partita che si chiude: lunedì (contro il vincente e Alcaraz giocata nella notte) difenderà il titolo conquistato un anno fa.

Prosegue così una cavalcata del ranking iniziata nel 2019 con l’ingresso nel circuito maggiore: già per il suo diciottesimo compleanno, nel 2019, spegneva le candeline alla alla posizione mondiale numero 130, senza sapere che a fine stagione sarebbe stato ampiamente nella top cento. Una favola vissuta a tutta velocità, con l’ingresso in top ten solamente tre anni dopo, e oggi, da oltre sessanta settimane lo scettro da dominatore del tennis stretto fra le mani.

Le coppe Davis, i titoli Slam, la gloria: tutti i frutti di un lavoro su fisico, anima e mente. Senza mai dimenticare da dove si viene: lo dimostra l’orologio, lasciato avanti di sei ore sul ’fuso’ italiano per poter telefonare ai genitori: "Così so che ora è". Presenza discreta, ma fondamentale quella di mamma Siglinde e papà Hanspeter, che ancora oggi rispondono al telefono se si chiama al B&B di famiglia nel loro garbato riserbo. Da mamma e papà ha sicuramente ereditato i geni della cultura del lavoro. Siglinde e Hanspeter gestivano un rifugio di montagna, Jannik non smette di darsi da fare per dare il meglio.

Proprio come l’altra sera, dopo l’opaca prova contro Gabriel Diallo, quando ha chiesto a coach Vagnozzi un campo per fare pratica e "migliorare". L’azzurro nel tempo lo ha fatto mettendosi a testarsi persino in doppio. Notizia di ieri è che Emma Navarro, con la quale avrebbe dovuto giocare il misto agli Us Open, si è ritirata dal torneo dello Slam.

C’è tanta umanità dietro il ghiaccio che porta in campo: lo testimoniano le partite a carte e i momenti di serenità con lo staff, capace di riprendere fra le sue braccia anche quell’Umberto Ferrara messo alla porta esattamente un anno fa dopo il caso Clostebol. Le difficoltà lo hanno fatto crescere, non lo hanno scalfito. Lui, il ragazzo, così giovane, capace di non tirarsi indietro davanti alle scelte forti. Come quando lasciò lo storico coach Riccardo Piatti per affidarsi a Vagnozzi e Cahill: un salto doloroso, ma necessario che lo ha portato fino a oggi. Sinner, un capolavoro di maturità costruito sul corpo di un 24enne che ha ancora voglia di crescere.