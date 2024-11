Il calendario delle udienze. Sinner potrà preparare gli Australian Open. Il ricorso al Tas slitta oltre metà febbraio

Il caso Sinner-Wada slitta almeno alla seconda metà di febbraio, un mese dopo l’inizio dell’Australian Open che diventa il primo obiettivo del 2025 per il campione altoatesino. Ieri il Tas ha diffuso il calendario delle prossime udienze: il ricorso della WADA contro il verdetto di ‘assoluzione’ dell’Itia per il caso di doping non intenzionale con il Clostebol non sarà dibattuto al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna prima dell’11 febbraio. Il Tas dovrà giudicare sul ricorso della WADA, l’agenzia mondiale antidoping, che non contesta l’innocenza di Sinner, ma piuttosto la formula della ‘totale assenza di dolo o negligenza’ che l’organismo neutrale investito del procedimento ha emesso. Tecnicamente, il TAS non entrerà nel merito del giudizio di primo grado: nei fatti inizierà un nuovo processo che in caso di accoglimento del ricorso non potrà prevedere una squalifica inferiore ai 12 mesi (quindi le versioni circolate sui pochi mesi di squalifica non sono credibili). Dopo la presentazione delle memorie sarà formato il collegio giudicante, con tre membri: uno scelto dall’accusa e uno dalla difesa in un elenco di figure abilitate al ruolo, e il terzo, con funzione di presidente, nominato dagli altri due o direttamente dal TAS.

L’Australian Open è in programma dal 12 di gennaio, quindi comunque non ci saranno verdetti prima di quell’appuntamento.