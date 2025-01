Il dopo-Cahill. Ljubo o Agassi? il toto-allenatore è già partito

Pronti a un anno di imprese, ma pure a una stagione di voci...di ’mercato’. Uno dei grossi filoni del 2025 sarà il dopo-Cahill. Sinner si è lasciato sfugire a Melbourne che sarà l’ultimo giro di calendario con Darren in panchina. Si resta con il coach unico Vagnozzi? Pare di no, perché lo stesso allenatore marchigiano ha detto che difficilmente la moglie lo farà restare lontano da casa 50 settimane l’anno. Allora ecco che si apre il toto allenatore: s’inseguono voci, sensazioni e pure suggestioni, tutte agganciate a importanti fili rossi che si collegano al campione altoatesino. Dovessere scegliere la strada di un altro super-coach, Jannik potrebbe decidere di rivolgersi a Ivan Ljubicic, croato, numero 3 al mondo, oggi commentatore in tv,, ha il merito di aver messo le mani nrl gioco e nel carattere del ’goat’ Roger Federer riportandolo alla vittoria Slam, guarda caso in Australia. Competente, pochi fronzoli e famoso per il suo equilibrio in panchina, potrebbe fare una bella coppia con l’altoatesino.

Si vociferava in questi giorni pure di Andre Agassi, otto volte Major e riportato in vetta al ranking proprio dall’amico Darren Cahill. Ma il Kid di Las Vegas potrebbe essere scoraggiato da tante settimane sul tour. C’è poi un altro nome indirettamente collegato a Jannik: Goran Ivanisevic, ex coach di Djokovic, ha lavorato a lungo con l’attuale preparatore di Jannik, Marco Panichi e assieme hanno alzato la bellezza di 12 titoli Slam. Non si esclude persino che Sinner possa rivolgersi a una leggenda come Boris Becker, che in questi mesi gli ha fatto una corte spietata sui social.